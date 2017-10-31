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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Андорра прощается с банковской тайной

09:22 31.10.2017 |

Мир

 

Андорра, небольшое княжество в Пиренейских горах, намерена начать в первом полугодии 2018 году предоставлять всем заинтересованным странам списки их граждан, имеющих на счетах в банках княжества более миллиона долларов. Об этом решении, утвержденном в конце октября министерством финансов Андорры, рассказал DW представитель Ассоциации андоррских банков Жоан Арнау. По его словам, в 2019 году будет снята банковская тайна со всех остальных счетов.

Таким образом, Андорра выполнит свои обязательства перед международным сообществом, в первую очередь Евросоюзом, который неоднократно жаловался, что ее банковской системой пользуются злоумышленники из разных стран для хранения и отмывания преступно нажитых капиталов, а также лица, не желающие платить налоги со своих дивидендов.

Утраченный налоговый рай

В Андорре, государстве, в котором живет всего 85,5 тысяч человек, есть пять банков - MoraBanc, AndBank, Credit Andorra, Banc Sabadell d'Andorra и Vall Banc. До 2015 года существовало еще одно финансовое учреждение - Banca Privada de Andorra (BPA). Но этот банк был закрыт - попался на том, что отмывал деньги сомнительного происхождения со всего мира, в том числе из России. Причем, будучи инвестиционным банком, BPA занимался отмыванием денег на территории других стран, включая США, где и была разоблачена его деятельность.

Привлекают вкладчиков банки Андорры тем, что не взимают налоги с доходов от инвестиций, объяснил DW Луис Санчес Моралес, финансовый аналитик мадридского отделения компании Deloitte, оказывающей услуги в области консалтинга и аудита. По его словам, клиенты этих банков платят лишь годовой взнос за поддержание счета - 400-500 евро.

Сумма ничтожная для тех, кто получает барыши с миллионов. Но самое главное, по мнению аналитика, то, что в Андорре до сих пор существовала строжайшая банковская тайна - имена и фамилии клиентов, а также вложенные ими суммы не разглашались. Вместо фамилий в банковских документах указывались лишь присвоенные тому или иному лицу номера.

Правда, в последние 10 лет, продолжил Санчес Моралес, страны Евросоюза подписали с Андоррой соглашения, по которым она обязуется передавать им списки вкладчиков-граждан этих стран. Но с многими другими государствами, в том числе с Россией, у княжества подобного соглашения нет. Поэтому Андорра продолжает оставаться местом отмывания денег и настоящим раем для многих любителей не платить налоги. На это ей постоянно указывали европейские партнеры и международные финансовые организации. Теперь ситуация изменится.

"Пиренейский Кипр"

Банковская система Андорры привлекает состоятельных россиян с начала 90-х годов прошлого столетия, напомнил DW другой собеседник, представитель Ассоциации андоррских банков Жоан Арнау. Однако особый интерес она стала вызывать в начале нынешнего десятилетия в связи с финансовым кризисом на Кипре. Как известно, Кипр многие годы был одним из основных мест вложения российских денег.

Кстати, по свидетельству собеседника DW, андоррские банкиры были "весьма рады притоку российских капиталов". Ведь граждане Евросоюза к тому времени утратили интерес к их услугам. Это произошло после того, как княжество стало информировать о вкладах, и на подозреваемых в странах ЕС начали заводить уголовные дела. В Испании, к примеру, под суд за налоговые недоимки попала оперная дива Монтсеррат Кабалье, а члены семьи бывшего регионального лидера Каталонии Жорди Пужоля попались на сокрытии денег, полученных от коррупционной деятельности.

Андоррский след "Клотильды"

В 2013 году полиция Испании провела операцию под кодовым названием "Клотильда". Речь шла об отмывании миллионов евро российского происхождения в сфере строительства в городе Льорет-де-Мар. Главным обвиняемым в деле, которое вел следователь Национальной судебной палаты Элой Веласко и которое получило широкую общественную огласку, был россиянин Андрей Петров. В 2016 году он был осужден на два года. Но, как выяснилось в ходе следствия, Петров был лишь посредником, действовавшим в интересах состоятельных соотечественников.

Влиятельная газета АВС и другие СМИ, ссылаясь на следователя Веласко и судебное решение, утверждают, что речь, в частности, шла о Викторе Канайкине, в то время генеральном директоре ЗАО НПО "Спецнефтегаз". Именно он, по данным испанского суда, был также владельцем не менее 50 миллионов евро, инвестированных в уже упомянутый андоррский банк BPA. Как выяснилось, один из руководителей банка Сантьяго Росельо неоднократно посещал Москву для встреч с инвеститорами, для которых в банке был разработан особый пакет услуг.
По материалам: Deutsche Welle
 

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