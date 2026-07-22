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Злиття Paramount та Warner Bros. під питанням через позови 12 штатів
11:52 22.07.2026 |
В історії найбільшого злиття в розважальній індустрії стався черговий поворот - угоду між Paramount Skydance і Warner Bros. Discovery вартістю $111 млрд тимчасово заблоковано.
Очікувалося, що процес купівлі буде оформлений до 22 липня 2026 року, але цьому завадив новий судовий позов.
13 липня 12 штатів, включаючи Каліфорнію, Нью-Йорк, Колорадо та Массачусетс, подали позов, стверджуючи, що злиття двох найбільших кінокомпаній США створить медіагіганта, який буде диктувати свої умови та ціни, а також знизить конкуренцію, що в підсумку призведе до загального зниження якості продукції та погіршить ситуацію в індустрії. Але головне, це занепокоєння в утворенні монополії.
Суд у Каліфорнії тимчасово заблокував злиття Paramount Skydance і Warner Bros. Discovery до 3 серпня. Далі буде ще одне засідання, де суд вирішить, продовжувати чи блокування або схвалити угоду.
Представники Paramount виступили з заявою, у якій спростували всі пред'явлені звинувачення:
Ми впевнені, що подані докази покажуть, що антимонопольні аргументи генеральних прокурорів штатів необґрунтовані, оскільки їх заяви про нібито існуючі ринки та антиконкурентні наслідки не мають підстав у сучасних ринкових реаліях.
Якщо судові розгляди затягнуться, це може спричинити значні фінансові витрати для Paramount Skydance, оскільки згідно із угодою про злиття за кожний календарний день затримки після 30 вересня Paramount буде зобов'язаний виплачувати акціонерам Warner Bros. $7 млн на день.
Нагадаємо, ще в червні Міністерство юстиції США схвалило злиття Paramount і Warner Bros. Discovery.
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