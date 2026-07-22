Виробництво українських безпілотників SAKER розгорнуть у Данії

Українська компанія Twist Robotics та дансько-українська компанія Vidar Industries створюють у Данії спільне підприємство, яке вироблятиме автономні безпілотні системи SAKER для європейського ринку. Про це повідомили "Оборонці" у Twist Robotics.

На початковому етапі підприємство вироблятиме три системи з лінійки SAKER - Scout, Hunter і Hetman.

"Очікується, що протягом першого року роботи обсяг виробництва становитиме близько 12 000 безпілотних систем SAKER. Надалі виробничі потужності розширюватимуться відповідно до операційного попиту", - зазначили у компанії.

За умовами партнерства Twist Robotics відповідатиме за технологічну розробку, вдосконалення продукції та впровадження інновацій в Україні. Vidar Industries створить виробничі потужності в Данії та забезпечуватиме виробничий інжиніринг, контроль якості, дотримання регуляторних вимог і масштабування виробництва за європейськими стандартами.

У Twist Robotics зазначили, що угода дасть компанії змогу розширити виробничу присутність за межами України та інтегрувати досвід бойового застосування безпілотних систем у європейську оборонну промисловість.

SAKER Scout - модульна безпілотна платформа для розвідки, ретрансляції зв'язку, радіоелектронної боротьби та ураження цілей. Заявлена тривалість польоту становить до 45 хвилин, а дальність ретрансляції - понад 50 км. Платформа може здійснювати навігацію без GPS.

SAKER Hunter - багатоцільовий безпілотник літакового типу для ударних, розвідувальних, транспортних та інших завдань. Він має дальність польоту до 100 км, може перебувати в повітрі до 70 хвилин і нести до 5 кг корисного навантаження. Для роботи без супутникового сигналу використовується модуль візуально-інерційної навігації OSCAR.

SAKER Hetman - ударний FPV-дрон із дальністю польоту до 20 км і корисним навантаженням до 3 кг. Безпілотник обладнаний цифровим відеоканалом, системою зв'язку Stezhka та модулем автоматичного донаведення Cyclop.

За даними Twist Robotics, безпілотники лінійки SAKER уже використовують різні підрозділи Сил оборони, зокрема ЦСО "А" СБУ, 3-тя окрема штурмова бригада, 429-та ОБр БпС "Ахіллес", 412-та ОБр БпС NEMESIS, підрозділи ДПСУ та інші.

Twist Robotics заснували в Україні у 2021 році. Компанія розробляє безпілотні системи, автономні модулі та програмні рішення. Серед її ключових продуктів - сімейство БПЛА SAKER, симулятор місій OBRIY і модуль візуальної навігації OSCAR.

Vidar Industries створює в Данії виробничі потужності для масштабування безпілотних систем оборонного та подвійного призначення.

Раніше повідомлялося, що Culver Aerospace (Україна) та Copenhagen Global A/S (Данія) уклали угоду про виробничу кооперацію у сфері БПЛА у межах п'ятирічної програми, яка фокусується на далекобійних ударних безпілотних системах (до 2 500 км) та ударних системах середньої дальності (до 400 км);











