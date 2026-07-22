Виробництво українських безпілотників SAKER розгорнуть у Данії

Українська компанія Twist Robotics та дансько-українська компанія Vidar
Industries створюють у Данії спільне підприємство, яке вироблятиме
автономні безпілотні системи SAKER для європейського ринку. Про це
повідомили "Оборонці" у Twist Robotics.
На початковому етапі підприємство вироблятиме три системи з лінійки SAKER - Scout, Hunter і Hetman.
"Очікується, що протягом першого року роботи обсяг виробництва
становитиме близько 12 000 безпілотних систем SAKER. Надалі виробничі
потужності розширюватимуться відповідно до операційного попиту", - зазначили у компанії.
За умовами партнерства Twist Robotics відповідатиме за технологічну
розробку, вдосконалення продукції та впровадження інновацій в Україні.
Vidar Industries створить виробничі потужності в Данії та
забезпечуватиме виробничий інжиніринг, контроль якості, дотримання
регуляторних вимог і масштабування виробництва за європейськими
стандартами.
У Twist Robotics зазначили, що угода дасть компанії змогу розширити
виробничу присутність за межами України та інтегрувати досвід бойового
застосування безпілотних систем у європейську оборонну промисловість.
SAKER Scout - модульна безпілотна платформа для розвідки, ретрансляції
зв'язку, радіоелектронної боротьби та ураження цілей. Заявлена
тривалість польоту становить до 45 хвилин, а дальність ретрансляції -
понад 50 км. Платформа може здійснювати навігацію без GPS.
SAKER Hunter - багатоцільовий безпілотник літакового типу для ударних,
розвідувальних, транспортних та інших завдань. Він має дальність польоту
до 100 км, може перебувати в повітрі до 70 хвилин і нести до 5 кг
корисного навантаження. Для роботи без супутникового сигналу
використовується модуль візуально-інерційної навігації OSCAR.
SAKER Hetman - ударний FPV-дрон із дальністю польоту до 20 км і
корисним навантаженням до 3 кг. Безпілотник обладнаний цифровим
відеоканалом, системою зв'язку Stezhka та модулем автоматичного
донаведення Cyclop.
За даними Twist Robotics, безпілотники лінійки SAKER уже використовують
різні підрозділи Сил оборони, зокрема ЦСО "А" СБУ, 3-тя окрема штурмова
бригада, 429-та ОБр БпС "Ахіллес", 412-та ОБр БпС NEMESIS, підрозділи
ДПСУ та інші.
Twist Robotics заснували в Україні у 2021 році. Компанія розробляє
безпілотні системи, автономні модулі та програмні рішення. Серед її
ключових продуктів - сімейство БПЛА SAKER, симулятор місій OBRIY і
модуль візуальної навігації OSCAR.
Vidar Industries створює в Данії виробничі потужності для масштабування
безпілотних систем оборонного та подвійного призначення.
Раніше повідомлялося, що Culver Aerospace (Україна) та Copenhagen Global A/S (Данія) уклали угоду про виробничу
кооперацію у сфері БПЛА у межах п'ятирічної програми, яка фокусується
на далекобійних ударних безпілотних системах (до 2 500 км) та ударних
системах середньої дальності (до 400 км);