Операція проти Ірану обійшлася США у понад $37 млрд — Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет розповів, у яку суму обійшлася Сполученим Штатам війна в Ірані.

Про це він повідомив Комітету Сенату з питань асигнувань, цитує BBC, пише "Європейська правда".

Гегсет заявив, що наразі війна з Іраном обійшлася США в близько $37,5 млрд, що на майже $8 млрд більше, ніж за останніми оцінками, оприлюдненими в травні.

Він також наголосив, що законодавцям необхідно терміново затвердити додаткове фінансування Пентагону в розмірі $87 млрд, з яких $67 млрд призначені для операцій на Близькому Сході.

"Без цих коштів ми зіштовхнемося з критичним дефіцитом, який загрожує нашій здатності навіть просто виплачувати зарплату військовослужбовцям, оперативно поповнювати запаси обладнання та боєприпасів, а також безперебійно підтримувати життєво важливі операції", - сказав Гегсет.

Напередодні писали, що спікер Палати представників США Майк Джонсон не вважає за необхідне, щоб Конгрес голосував за санкціонування війни в Ірані.

