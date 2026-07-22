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Операція проти Ірану обійшлася США у понад $37 млрд — Гегсет
10:31 22.07.2026 |
Міністр оборони США Піт Гегсет розповів, у яку суму обійшлася Сполученим Штатам війна в Ірані.
Про це він повідомив Комітету Сенату з питань асигнувань, цитує BBC, пише "Європейська правда".
Гегсет заявив, що наразі війна з Іраном обійшлася США в близько $37,5 млрд, що на майже $8 млрд більше, ніж за останніми оцінками, оприлюдненими в травні.
Він також наголосив, що законодавцям необхідно терміново затвердити додаткове фінансування Пентагону в розмірі $87 млрд, з яких $67 млрд призначені для операцій на Близькому Сході.
"Без цих коштів ми зіштовхнемося з критичним дефіцитом, який загрожує нашій здатності навіть просто виплачувати зарплату військовослужбовцям, оперативно поповнювати запаси обладнання та боєприпасів, а також безперебійно підтримувати життєво важливі операції", - сказав Гегсет.
Напередодні писали, що спікер Палати представників США Майк Джонсон не вважає за необхідне, щоб Конгрес голосував за санкціонування війни в Ірані.
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