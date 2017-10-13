ЕЦБ готовит рынок к сокращению QE?

Чиновники ЕЦБ рассматривают возможность сокращения ежемесячного объема покупок облигаций, по крайней мере, в два раза, уже начиная с января.

Bloomberg со ссылкой на должностных лиц в ЕЦБ, знакомых с ходом обсуждения, отмечает, что после сокращения программа покупки будет поддерживаться еще в течение девяти месяцев или более.

Сокращение количественного смягчения до 30 млрд евро в месяц с нынешних темпов в 60 млрд евро является возможным вариантов.

Руководство европейского регулятора не может определиться с точной датой окончания покупок, поэтому обещание покупать до сентября 2018 г. с возможностью продления при необходимости - хорошие основания для компромисса.

Судя по всему, именно 26 октября чиновники ЕЦБ наконец-то определяться, сколько же им необходимо покупать долга в следующем году. Это будет означать, что уже с января QE значительно сократиться.

Спустя более чем 2,5 года, которые прошли с момента попытки оживить экономику региона за счет покупки облигаций, часть руководства регулятора видит недавний период устойчивого роста в качестве причины для сохранения поддержки.

Другие же обеспокоены слишком слабой инфляцией.

Инфляция в еврозоне была низкой в ​​течение многих лет, и ожидается, что она не достигнет цели ЕЦБ около 2%, по крайней мере до 2019 г., несмотря на усилия центрального банка. По итогам сентябрьского заседания Европейский центральный банк подтвердил прогноз инфляции на 2017 г. (1,5%), однако снизил прогноз на 2018 г. с 1,3% до 1,2%, на 2019 г. - с 1,6% до 1,5%.

В то время как доверие к экономике еврозоны растет, безработица медленно снижается и экономика готовится продемонстрировать максимальный рост за десятилетие, ЕЦБ не удается добиться устойчивого роста инфляции. Это имеет решающее значение для ЕЦБ, который стремится к инфляции "чуть ниже 2%".

Тем не менее, рост цен теперь составляет более 1%, что приводит к тому, что некоторые отвечающие за ставки чиновники, особенно в более богатых северных странах валютного союза, требуют сокращения денежного стимулирования ЕЦБ. Базовая инфляция сейчас составляет всего 1,1%.

Reuters также пишет, что политики ЕЦБ готовы продлить покупку активов на октябрьской встрече, но с условием понижения объемов.

Все сходятся во мнении, что программа должна быть «открытой», то есть иметь возможность продления. При этом консенсус предполагает сокращение QE до 25-40 млрд евро, хотя некоторые настаивают на резком снижении.

Источники Reuters отмечают, что официальных предложений пока нет, все находится на стадии обсуждения, но 25 млрд евро - это нижний предел сокращения программы.

Что касается Драги, то он намерен отстоять свое решение сохранять ставки низкими в ближайшее время.

Пара евро-доллар на фоне выхода таких заголовков заметно снизилась, но быстро восстановилась.

Обычно такой тип утечки является отличным способом проверить реакцию рынка, чтобы оценить, насколько трейдеры готовы принять решение ЕЦБ. Стоит отметить, что ЕЦБ в общем и целом работает в той же манере, что и Федеральная резервная система США, однако Федрезерв, когда готовил программу сворачивания активов, действовал последовательно, постепенно готовил к этому рынок.

В случае такой динамики, можно сказать, что трейдеры на валютном рынке, похоже потеряли всякую уверенность в достоверности этих утечек. Или же они убеждены, что Драги никогда не завершит количественное смягчение и стимулирования, каждый раз откладывая это при первых признаках слабости экономики.