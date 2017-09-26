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ЕС усиливает нажим на Польшу в споре о судебной реформе
19:26 25.09.2017 |
Евросоюз решил продолжать переговоры с Варшавой в споре о резко критикуемой судебной реформы в Польше, заявил по окончании заседания совета министров ЕС в Брюсселе в понедельник, 25 сентября, замглавы МИД Эстонии Матти Маасикас. Он добавил, что Еврокомиссия готова начать процедуру лишения страны права голоса в Совете ЕС, если в Польше начнутся увольнения или замены председателей судов.
В свою очередь польский министр по вопросам ЕС Конрад Шимански предостерег Брюссель от отрицательных последствий такой процедуры. "Это неразумно. Еврокомиссия должна нести ответственность за свои действия, а также за настроения внутри ЕС", - отметил Шимански. В ответ первый зампредседателя Комиссии ЕС Франс Тиммерманс заявил, что попытка Еврокомиссии найти решение конфликта пользуется "широкой поддержкой" стран Евросоюза.
По словам Тиммерманса, Еврокомиссия "внимательно изучит" все изменения в судебную реформу, анонсированные президентом Польши Анджеем Дудой. 31 июля Дуда наложил вето на два закона этой реформы - о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете судоустройства, объяснив, что они противоречят конституции страны. Тиммерманс также приветствовал готовность польской стороны к диалогу.
Конфликт между Брюсселем и национал-консервативным правительством Польши вокруг судебной реформы длится с начала 2016 года. После того как польский президент в конце июня подписал закон о судах общей юрисдикции, Еврокомиссия впервые в истории ЕС начала процедуру его проверки на соответствие стандартам ЕС. Принятый закон предусматривает право министра юстиции увольнять председателей судов, заменяя их другими кандидатами. Еврокомиссия, одной из функций которой является контроль над соблюдением европейского законодательства, требует от Варшавы отменить судебную реформу либо привести ее в соответствие стандартам ЕС.
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