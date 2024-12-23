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ЄЦБ близький до досягнення мети за інфляцією - Лагард
12:54 23.12.2024 |
Європейський центральний банк (ЄЦБ) близький до моменту, коли можна буде сказати, що він домігся уповільнення інфляції в єврозоні до цільового показника у 2%, заявила президент ЄЦБ Крістін Лагард в інтерв'ю газеті Financial Times.
Вона зазначила при цьому, що керівники ЄЦБ, як і раніше, мають зберігати пильність, оскільки темпи зростання споживчих цін у сфері послуг перевищують цільовий рівень майже вдвічі.
Як повідомлялося, інфляція в єврозоні в листопаді становила 2,2% у річному виразі, ціни на послуги збільшилися на 3,9%.
"Ми підійшли дуже близько до того моменту, коли зможемо сказати, що ми домоглися стійкого уповільнення інфляції до середньострокового цільового показника у 2%, однак я говорю про це із застереженням, оскільки вважаю, що нам слід дуже уважно дивитися за ситуацією у сфері послуг", - сказала Лагард.
Вона також зазначила, що регулятори мають відстежувати траєкторію зростання зарплат, а також вплив корпоративних прибутків на інфляцію.
ЄЦБ цього року знизив ключові процентні ставки загалом на 100 базисних пунктів. Наразі ставка за депозитами становить 3%, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) - 3,15%, ставка за маржинальними кредитами - 3,4%.
Економісти очікують від європейського регулятора чотирьох знижень ставки по 25 б.п. у 2025 році.
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