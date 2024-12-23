В росії почали блокувати YouTube, цього разу насправді

На росії розпочали нову хвилю блокування YouTube. Як повідомляють різні російські ЗМІ, багато користувачів по всій країні не можуть отримати доступ до платформи.

На додачу до цього, трафік з росії впав на 80%, зі 40 поінтів, які були влітку, до 8,5 станом на грудень 2024-го.

До речі, це вже не вперше, коли російська влада обмежує доступ до YouTube. Проте цього разу блокування фактичне і деякі користувачі скаржаться на те, що не можуть отримати доступ до платформи навіть коли використовують VPN.

Судячи зі соціальних мереж та статистики трафіку з росії, посилення блокування розпочалося десь зі середини грудня. Найбільше скарг від російських користувачів надходить протягом останніх кількох днів.



