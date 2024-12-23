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В росії почали блокувати YouTube, цього разу насправді
13:54 23.12.2024 |
На росії розпочали нову хвилю блокування YouTube. Як повідомляють різні російські ЗМІ, багато користувачів по всій країні не можуть отримати доступ до платформи.
На додачу до цього, трафік з росії впав на 80%, зі 40 поінтів, які були влітку, до 8,5 станом на грудень 2024-го.
До речі, це вже не вперше, коли російська влада обмежує доступ до YouTube. Проте цього разу блокування фактичне і деякі користувачі скаржаться на те, що не можуть отримати доступ до платформи навіть коли використовують VPN.
Судячи зі соціальних мереж та статистики трафіку з росії, посилення блокування розпочалося десь зі середини грудня. Найбільше скарг від російських користувачів надходить протягом останніх кількох днів.
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