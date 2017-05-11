Финансовые новости
- |
- 11.05.17
- |
- 04:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Гусь и свинья. Почему новый корейский президент Путину не товарищ
17:28 10.05.2017 |
Южная Корея только-только начала отходить от коррупционно-религиозного скандала с бывшим президентом - дочерью диктатора Пак Кын Хе. Ей объявили импичмент, и 9 мая жители республики выбрали нового лидера, которым ожидаемо стал представитель оппозиционной Объединенной демократической партии («Тобуро минджудан») Мун Чже Ин.
Выходец из семьи беженца с Севера получил 41,08%. Ближайший его соперник, Хон Чжун Пхе, кандидат от партии «Свободная Корея», появившейся вследствие раскола правящей «Сэнури» из-за коррупции Пак, набрал лишь 24,03%.
Кто такой господин Мун, оказавшийся у руля в Южной Корее на фоне обострения отношений с КНДР? И как он собирается развязывать гордиев узел взаимоотношений Сеула, Пхеньяна, Вашингтона, Пекина и Москвы?
После вступление в должность новый президент Республики Корея тотчас вызвал военное руководство для брифинга по ядерному кризису. И также заверил, что собирается решить вопрос американской системы ПРО для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD). Эта система стала поперек горла и китайцам, и россиянам, и режиму в Пхеньяне, и многим южным корейцам. Новый глава РК анонсировал готовность побывать в Вашингтоне, Токио и Пекине. На самом деле ПРО будет лишь одной из частей складывающейся мозаики внешней политики Мун Чже Ина, который, судя по всему, хочет более активного участия страны в региональной политике.
Его считают сторонником мягкого подхода к агрессивному северному соседу, стабилизации отношений с Россией и Китаем, что, в свою очередь, может привести к отдалению Сеула от надежного союзника - США - и возможным противоречиям в диалоге с Дональдом Трампом. По крайней мере, такие настроения-надежды просматриваются в российском сегменте интернета. Однако важно понимать, совместим ли вообще такой политический курс с реалиями, сложившимися сегодня в мировой политике. Скорее нет, чем да.
В первую очередь обратим внимание на северокорейский пункт в повестке дня Муна и потенциальное потепление, поскольку именно КНДР является основоформирующим фактором внешней политики Сеула. Он в будущем окажет влияние на отношения и с Китаем, и с США, и с Россией.
На самом деле это далеко не первая попытка Юга поладить с Севером. Пытались и в 90-х прошлого века, и на рубеже тысячелетий. Наиболее перспективными выглядели попытки именно 2000-х, когда покойный ныне президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун инициировал «политику солнечного тепла», или «хэппет чончхэк», действовавшую с 1998 по 2007 гг. Ее три главных принципа: Сеул не потерпит провокаций Пхеньяна, но не станет ущемлять КНДР и будет всячески работать над сближением разделенной страны.
Фактически это был колоссальный прорыв в отношениях. Сеул учел ошибки прошлого и оставил вопрос объединения на неопределенную перспективу, а воссоединения намерен был добиваться постепенно и через экономическое сотрудничество. Благо «экономическое чудо» Пак Чон Хи (отца Пак Кын Хе) вывело Южную Корею резко вперед по сравнению с Севером. Южнокорейский Ким подчеркивал, что Юг не планирует поглощать КНДР по аналогии с ФРГ и ГДР, и обещал четко разделять политику и экономику.
Ким Дэ Чжун настаивал, что перво-наперво следует создать реальную демократию в Южной Корее, а Северу при этом забыть о завоевании соседа. Кроме того, США, Россия, Китай и Япония должны были также выступить гарантами мира на Корейском полуострове. И уже после можно было говорить о проведении трехэтапного сближения - через мирные сосуществование, обмен и объединение с независимыми правительствами.
Это, заметим, более чем устраивало Пхеньян. Состоялась даже первая за 55 лет встреча лидеров двух стран в столице КНДР, за которой последовали многочисленные встречи различных уровней в рамках новой политики. В итоге Сеул и Пхеньян договорились обеспечить пропорциональное развитие национальной экономики и активизировать сотрудничество и обмен во многих социальных сферах.
В общей сложности правительства двух стран заключили более 40 различных типов соглашений. Главным достижением Кима с Юга стал промышленный регион Кэсон, где сотня южнокорейских компаний приняла на работу свыше 50 тыс. рабочих из КНДР. Президент Южной Кореи в 2000 г. даже получил Нобелевскую премию мира за деятельность в защиту демократии и прав человека в Южной Корее и в Восточной Азии, а также на благо мира и согласия с Северной Кореей.
Пхеньян, в свою очередь, хоть и продолжал пугать мир ядерной программой, но Ким Чен Ир выступил тогда с сенсационным обещанием отказаться от нее в обмен на вывод Штатами на орбиту северокорейских спутников. В общем, диктатор назвал программу как способ сопротивляться гегемонии сверхдержав без развязывания полноценной ядерной войны. Однако уже в 2006 г. Пхеньян произвел первое ядерное испытание, которое фактически подтвердило грядущий провал «политики солнечного тепла».
Ее пытался спасти протеже Ким Дэ Чжуна - Но Му Хен, победивший на выборах 2002 г. Он, в частности, внес коррективы: «хэппет чончхэк» вышла за пределы Корейского полуострова, распространившись на регион. Правда, результатов не принесла.
И сейчас эстафету подхватил Мун Чже Ин, который был близким другом и главой администрации президента Но. Он вступил в должность с багажом из неудачных попыток его предшественников заключить мировую с КНДР, чему сопротивлялся и сам Пхеньян, и политическая элита Южной Кореи, и, естественно, США. А сегодня в игре участвует и Москва, для которой Пхеньян - выгодный источник беспокойства Запада.
Хотя Мун и обещал добиться улучшения отношений с Севером во время избирательной кампании, судя по всему, эти обещания останутся частью предвыборной риторики. Во-первых, сегодня в сближении не заинтересован Ким Чен Ын. Фактически нынешняя ситуация напоминает первую декаду 2000-х, когда «политика солнечного тепла» закончилось потоплением Пхеньяном южнокорейского корвета «Чхонан» (погибли 46 человек) 26 марта 2010 г. и артиллерийским обстрелом острова Енпхендо несколько позднее - 23 ноября 2010 г. Обстрел произошел после саммита «Большой двадцатки» в Сеуле и, что важнее, после того, как Ким Чен Ир выбрал Ким Чен Ына своим преемником.
Северная Корея десятками лет демонстрирует непрерывность политики и преемственность руководства, быстро нивелируя любые намеки на объединение Севера с Югом, когда того требует необходимость сохранения власти. Как показывают события 2010 г., Пхеньян всегда использовал свои провокации и кажущуюся иррациональность с определенным умыслом. Сейчас Киму нужно вновь перетрясти элиты в КНДР и гарантировать продолжение своего правления.
И помимо северокорейского фактора, на действия нового президента Южной Кореи будет оказывать влияние Трамп, который, с одной стороны, грозит силой Пхеньяну, отправляя корабли к корейским берегам, а с другой - декларирует готовность вести диалог. В отношениях с Сеулом Трамп также позволил себе очередную провокационную мысль, продиктованную его тягой к популизму. В частности, 27 апреля он сказал, что хотел бы получить с Сеула $1,2 млрд за THAAD, на что Южная Корея отреагировала отказом. «В Южной Корее и в Соединенных Штатах не изменилось положение о том, что наше правительство предоставляет территорию и вспомогательные объекты, а США несут расходы на развертывание, эксплуатацию и техническое обслуживание системы THAAD», - подчеркнули в Сеуле.
Команда Трампа тотчас ринулась исправлять последствия высказываний босса. 30 апреля его советник по национальной безопасности Герберт Макмастер переговорил по телефону с южнокорейским коллегой Ким Гванджином и заверил, что Штаты все оплатят, как и договаривались. Заявление Трампа стало досадным недоразумением, и, скорее всего, советники уже разъяснили, что сегодня нельзя даже предполагать разрыв отношений с Сеулом. Потому интерес Вашингтона к Южной Корее, а если нужно - и давление, сохранится.
В таких условиях Муну будет тяжело продвигать и дружбу с РФ, и «хэппет чончхэк 2.0». Особенно если учесть, что кандидат просеверокорейской Объединенной партии народных масс получил несчастные 0,08%, тем самым продемонстрировав отношение избирателя к такого рода политике. Максимум, чего можно было бы ожидать, - политики не «солнечного», а «лунного света». Политики холодного, трезвого расчета.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Гонтарева допускает свое преследование после отставки, но уверена в своей правоте
|Инфляция в Украине в апреле замедлилась до 0,9%, в годовом измерении до 12,2% – Госстат
|Минэкономики упростило получение справки об отсутствии налогового долга
|"Моя миссия завершена": Гонтарева написала прощальное послание
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Немецкие компании собираются создать единое хранилище персональных данных европейских покупателей
|Гусь и свинья. Почему новый корейский президент Путину не товарищ
|Большинство акционеров ЕБРР поддержали ограничения проектов банка в России - глава Минфина Украины
|Суд Амстердама счел, что Кремль преднамеренно обанкротил ЮКОС
|Новый президент Южной Кореи готов посетить КНДР
|Times: братья Индуйя с $21 млрд возглавили список богатейших резидентов Великобритании
Это интересно
|Рыночная капитализация Apple в США впервые превысила $800 млрд
|Google работает над новой операционной системой под названием Fuchsia
|Самый высокий небоскреб Лондона продан китайской компании
|Руководитель Microsoft: традиционные смартфоны уже мертвы
|Android-приложения используют ультразвук для слежки за пользователями
|Названы лучшие города мира по качеству жизни
|Минюст США начал уголовное расследование против Uber