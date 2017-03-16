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Будет ли в Шотландии второй референдум о независимости?
09:02 16.03.2017 |
Англичане выходят из Евросоюза, шотландцы предпочли бы остаться. Вопрос теперь в том, захотят ли они повторного голосования об отделении от Великобритании, и допустит ли его Лондон.
До конца марта в Великобритании произойдут два судьбоносных события. В Лондоне правительство Соединенного Королевства официально запустит рассчитанную на два года процедуру выхода страны из Евросоюза (Brexit), подав соответствующую заявку в Брюссель. А в Эдинбурге правительство Шотландии направит в парламент этой наделенной большой автономией провинции запрос на проведение референдума о ее независимости от Великобритании.
Противостояние двух железных леди
Первое событие давно ожидается, второе многими предсказывалось. Однако, когда глава правительства Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен 13 марта сообщила о своем намерении уже через неделю запросить у парламента разрешение начать подготовку к референдуму, далеко не все были готовы к столь стремительному развитию событий. Тем более, что она назвала уже конкретные сроки планируемого голосования: между осенью 2018 года и началом 2019 года.
Это означает, что давно витавшая в воздухе абстрактная идея повторного референдума об отделении Шотландии от Великобритании обрела в головах ее сторонников совершенно конкретные очертания. Они хотят провести голосование ближе к концу двухлетнего периода переговоров о Brexit, когда станут ясны его условия, но до момента официального выхода Соединенного Королевства из ЕС. Расчет очевиден: тот факт, что на момент референдума Великобритания формально еще будет членом ЕС, должно, по замыслу сторонников независимости, помочь им в случае победы сохранить Шотландию в составе Евросоюза.
Решительность Николы Стерджен неожиданна по целому ряду причин. Самая главная: в сентябре 2014 года в Шотландии уже прошел референдум о независимости от Великобритании, и тогда свыше 55 процентов его участников высказались против отделения. Нельзя всего через два с половиной года после столь очевидного результата требовать повторного голосования, считает Лондон. "Шотландцы не хотят нового референдума", - утверждает британский премьер Тереза Мэй и обещает заключить с ЕС такое соглашение, которое будет отвечать интересам "всей Великобритании, включая Шотландию".
Шотландия не может занять в ЕС место Великобритании
На что Никола Стерджен возражает, что всебританский референдум 23 июня 2016 года о выходе из ЕС принципиально изменил ситуацию. Если в Англии избиратели голосовали в тот день преимущественно за Brexit, то в Шотландии 62 процента были против. Так что разрыв с Евросоюзом происходит вопреки воле абсолютного большинства шотландцев, и в такой ситуации совершенно легитимно вновь поставить на голосование вопрос о независимости от Великобритании и сохранении таким способом членства в ЕС.
Правда, опубликованные 15 марта данные соцопроса показали, что 57 процентов шотландцев сейчас не поддерживают идею независимости. Получается, что страстная сторонница этой идеи Стерджен либо плохо осведомлена о настроениях своих избирателей, либо, затевая сейчас подготовку к референдуму, действует на опережение, полагая, что на рубеже 2018-2019 годов, когда условия и последствия Brexit будут уже более ясны, настроения в Шотландии непременно изменятся.
Решительность Николы Стерджен удивляет еще и по другой причине, на которую 15 марта указал в газетном интервью британский министр по делам Шотландии Дэвид Манделл. Шотландия, по его словам, не может остаться членом ЕС, в то время как Соединенное Королевство из него выходит, и она не может просто так занять его место в Евросоюзе: "Это абсурдно".
Он прав. В истории Евросоюза, действительно, не было подобных прецедентов, так что правовые аспекты такой рокировки абсолютно неясны. К тому же в ЕС есть понимание серьезности проблемы сепаратизма в Европе и явное нежелание ему потворствовать.
Лондон делает упор на несвоевременности референдума
Так, Испания, столкнувшаяся с весьма мощным движением за независимость Каталонии, недвусмысленно заявила, что наложит вето, если Шотландия будет претендовать на право автоматически стать членом ЕС. Мадрид, выступая в принципе против перекраивания границ в Европе, намерен строго придерживаться правила, согласно которому каждое новое государственное образование вступает в Евросоюз на общих основаниях.
Иными словами, в ходе четко прописанной, сложной и многолетней процедуры. В процессе которой пристально изучаются, в частности, финансовые показатели кандидата, а они у шотландцев из-за низких цен на нефть заметно ухудшились.
Таким образом, решительность Николы Стерджен порождает массу вопросов и создает немало проблем - как для Великобритании, так и для Евросоюза. Если парламент в Эдинбурге в ответ на предстоящий запрос шотландского правительства даст зеленый свет подготовке референдума, то Лондон столкнется с крайне сложной дилеммой: допустить или не допустить?
Министр Дэвид Манделл заявил 15 марта, что проведение референдума в означенные Николой Стерджен сроки не будет "легитимным, честным и правомочным". Указание на сроки позволяет предположить, что в борьбе против проведения повторного голосования в Шотландии Лондон намерен сделать упор на несвоевременности этой затеи и попытается как можно дольше тянуть время, поскольку юридические и политические возможности просто его запретить весьма ограничены.
Действительно: если шотландцам разрешили голосовать за независимость в 2014 году, то на каком юридическом основании их можно будет лишить этого права в 2018 году? И если Лондон считает правильным разрыв с Евросоюзом и полный суверенитет, то как политически оправдать его нежелание дать шотландцам возможность провести референдум об обретении собственного полного суверенитета путем отделения от Великобритании?
Теперь слово за шотландскими парламентариями. Решение о проведении или непроведении референдума они могут принять уже 22 марта.
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