Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обещает подать уведомление по статье 50 Лиссабонского договора о выходе из ЕС до конца марта.

Что такое статья 50?

Договор о Европейском союзе, более известный как Лиссабонский договор, включает в себя и статью 50, в которой допускается возможность выхода из Евросоюза. Договор был подписан всеми странами - членами ЕС и вступил в силу в 2009 году. До этого не было предусмотрено формального механизма выхода из ЕС.

Что конкретно предусматривает эта статья?

Статья 50 достаточно краткая, всего пять абзацев. В ней говорится, что каждый член Евросоюза вправе принять решение покинуть его. Для этого необходимо формально уведомить об этом решении Европейский совет и начать процесс переговоров.

Процедура согласования может занять до двух лет, после чего членство автоматически прекращается, но этот срок может быть продлен по обоюдному решению договаривающихся сторон. Покидающая ЕС страна не имеет права участвовать в обсуждениях своего решения другими членами союза.

В статье говорится, что соглашение о выходе должно быть одобрено квалифицированным большинством: то есть, решение должно быть принято 72% остающихся стран-членов, представляющими 65% населения. Также это решение должно быть поддержано депутатами Европарламента. В последнем, пятом абзаце предусматривается возможность вновь стать членом ЕС, но на общих основаниях, описанных в статье 49.

Статью 50 написал британский дипломат, ныне беспартийный шотландский пэр, лорд Керр Кинлохардский. По его словам, в теории предполагалось ее использование в случае государственного переворота в одной из стран-членов, но он не мог себе представить, что статью применят для "брексита".

Когда статью приведут в действие?

После проведенного в прошлом году референдума, на котором победили сторонники "брексита", Великобритания должна решить, когда именно она формально уведомит Европейский совет о выходе из ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй еще в октябре прошлого года впервые упомянула о планах подать уведомление до конца марта 2017, отметив, что не хочет торопиться с процедурой выхода до тех пор, пока не будут согласованы все условия, выдвинутые Великобританией.

Правительство предполагало, что оно может ввести в действие 50-ю статью на основании так называемой "королевской прерогативы" - права осуществлять власть от имени королевы, в том числе заключать и расторгать все международные договоры. Однако это решение было оспорено в Верховном суде страны, который принял решение в пользу истцов. Постановление гласило, что парламент должен принять отдельный закон, уполномочивающий правительство начать процесс выхода из ЕС.

Палата общин приняла этот законопроект в третьем чтении с минимальными поправками. Но после этого он поступил в палату лордов. Лорды добавили две неприемлемые для правительства поправки, закон вернулся в палату общин, и теоретически мог начаться так называемый "парламентский пинг-понг". Однако лорды, памятуя о том, что эта палата никем не избирается, уступили.

Теперь дело - за одобрением этого закона королевой. Обычно это формальность, поэтому ожидается, что законопроект вступит в силу в самое ближайшее время.

Что произойдет дальше?

Ниже представлен возможный ход событий:

* Конец марта - Великобритания приводит в действие статью 50

* Апрель - ожидается, что глава Европейского совета Дональд Туск созовет лидеров и глав правительств 27 стран-членов ЕС (без Великобритании) на саммит с тем, чтобы выдать мандат Европейской комиссии на ведение переговоров по "брекситу".

* После саммита 27-ми - Европейская комиссия обнародует рекомендации по ведению переговоров на основании мандата, выданного на саммите. Возможно, будет указано на необходимость ведения параллельных переговоров по заключению торгового договора между ЕС и Великобританией.

* Апрель-май 2017 - начало переговоров

* 23 апреля и 7 мая - два тура президентских выборов во Франции

* 24 сентября - парламентские выборы в Германии

* Осень 2017 года - британское правительство приводит в действие законодательство о выходе из ЕС и принимает отдельный закон, интегрирующий в британское законодательство все нормативные акты, принятые в период членства страны в ЕС (предполагается, что в дальнейшем эти законодательные акты будут изменяться или отменяться парламентом по мере необходимости).

* Октябрь 2018 года - окончание переговоров (согласно статье 50 переговоры могут быть продолжены, однако это подлежит одобрению всех 27 членов Евросоюза).

* Октябрь 2018 -март 2019 года - обе палаты парламента, Европарламент и Европейский совет проводят голосование по поводу заключаемого соглашения.

* Март 2019 год - Великобритания формально выходит из состава ЕС.

Что является предметом переговоров о "брексите"?

Это пока неясно: Британия настаивает на том, чтобы торговый договор был частью этих переговоров, представители ЕС выступают за разведение переговоров по соглашению об условиях выхода и по торговому договору.

Великобритания хочет как можно скорее заключить соглашение, чтобы гарантировать права граждан ЕС, проживающих на ее территории, и британцев, проживающих в Евросоюзе.

Другие вопросы, которые могут стать предметом переговоров, включают пограничную безопасность, европейский ордер на арест, вывод органов Евросоюза со штаб-квартирой в Великобритании за ее пределы, пенсионные отчисления для сотрудников учреждений Евросоюза. Все это является частью "бракоразводного урегулирования" стоимостью, по некоторым подсчетам, до 50 млрд фунтов стерлингов (более 60 млрд долл).

До референдума 23 июня 2016 года британское правительство опубликовало доклад о процессе выхода из состава ЕС, в котором наметило ряд тем предстоящих переговоров:

* Судьба денежных средств, выделенных, но не потраченных Евросоюзом в качестве помощи британским фермерам и регионам

* Сотрудничество в проведении внешней политики, включая международные санкции

* Доступ к учреждениям Евросоюза, имеющим влияние на внутреннее британское законодательство, таким как, например, Европейское агентство по лекарственным средствам

* Переходные договоренности. заменяющие соглашения о свободной торговле ЕС с третьими странами

* Доступность Европейской карты медицинского страхования для британских граждан

* Права британских рыбаков на промысел за пределами британских территориальных вод, включая часть Северного моря

* Обязательства Британии в области охраны окружающей среды, взятые на себя Евросоюзом в рамках различных конвенций ООН

Представитель Европейской комиссии заявил Би-би-си, что его организация не комментирует предмет переговоров, которые начнутся только после формального введения в действие статьи 50.

Кто ведет переговоры?

Мишель Барнье представляет Евросоюз на переговорах по "брекситу"

Европейская комиссия, орган исполнительной власти ЕС, создала рабочую группу, которую возглавил Мишель Барнье: он возглавит переговорный процесс с Великобританией.

Со стороны Британии ответственность за переговоры по "брекситу" лежит на плечах премьер-министра при поддержке министра по выходу Великобритании из Европейского союза, которым назначен Дэвид Дэвис.

Как долго все продлится?

Переговорный период, оговоренный статьей 50, составляет два года, но он может быть продлен единогласным решением всех членов ЕС.

Насколько реально договориться обо всех аспектах "брексита" за два года? Британские официальные лица неоднократно публично заявляли, что это возможно, но некоторые специалисты настаивают, что процесс может затянуться от пяти лет до десятилетия.

Если по истечении двухлетнего периода не будет заключено соглашения и не будет единогласно решено продлить перговоры, Британия автоматически покинет ЕС и все существующие договоренности в его рамках - включая доступ к единому рынку. Это означает, что торговые взаимоотношения Британии с ЕС будут регулироваться правилами Всемирной торговой организации.

Дадут ли слово парламенту?

В статье 50 говорится о необходимости одобрения соглашения Европарламентом, но ничего не сказано о правах парламента страны, покидающей ЕС.

Вначале премьер-министр Тереза Мэй была против голосования в парламенте по поводу окончательного варианта соглашения по "брекситу", однако в январе она заявила, что согласна на его проведение в обеих палатах. В парламенте будут также обсуждать деятельность правительства по организации "брексита", создавать рабочие группы и голосовать по сопутствующему законодательству.

Может ли Великобритания "передумать" после введения в действие статьи 50?

Статья 50 никогда ранее не применялась, и на этот вопрос трудно ответить, поскольку в самой статье об этом прямо не говорится. Но человек, лично ответственный за ее появление, лорд Керр, считает, что передумать можно - но в ходе переговорного процесса.

"Другое дело, что все воспримут это весьма негативно из-за потерянного времени, - говорит он. - ЕС может извлечь политические выгоды, но юридически не может настаивать на выходе".

Правительство заверяет, что не повернет вспять процесс, начатый приведением в действие статьи 50. Но в качестве последней инстанции этот вопрос должен решать Европейский суд.

Будет ли Британия принимать полноправное участие в деятельности ЕС в процессе выхода?

Британия останется членом ЕС и общего рынка, на ее территории будут действовать законы и правила Евросоюза, включая право на свободное передвижение, но Британия отказалась от президентства в Европейском совете, которое по ротации выпадает ей на вторую половину 2017 года - чтобы, как было указано, сосредоточиться на переговорах по "брекситу".

Юридически не существует препятствий для того, чтобы Британия в ходе переговоров взяла на себя исполнение законодательных актов ЕС, не имеющих прямого отношения к "брекситу". Однако Великобритания не может участвовать в процессе принятия решений в Европейском совете, касающихся ее решения покинуть ЕС.

Может ли Британия уже сейчас заключать договоры с другими странами?

Министр международной торговли Лиам Фокс подтвердил, что Великобритания не сможет вести переговоров по торговому сотрудничеству, находясь в составе ЕС

Не может. Пока страна формально входит в состав ЕС, она не может самостоятельно вести переговоры по поводу каких бы то ни было международных торговых соглашений со странами, не входящими в блок, это было бы нарушением законодательства ЕС. Но она может обсуждать торговлю в неформальном порядке.

Тем не менее потенциальные торговые партнеры Великобритании наверняка хотели бы заранее знать условия выхода страны из ЕС и единого экономического пространства.