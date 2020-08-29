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Лукашенко пригрозил перекрыть транзит товаров из Литвы и Польши
17:13 28.08.2020 |
Захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко пригрозил ограничить транзит товаров через территорию страны в ответ на введение санкций со стороны ряда стран за фальсификацию выборов и жестокое подавление протестов.
Об этом он заявил, посещая предприятие "Савушкин-Орша", передает подконтрольное властям информагентство БЕЛТА.
"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - заявил Лукашенко.
"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами... Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", - добавил захвативший власть белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что он уже поручил отказаться от работы с морскими портами Литвы.
"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - заявил Лукашенко.
Как сообщалось, Евросоюз готовит санкции в отношении отдельных лиц, которые несут ответственность за манипуляцию результатами выборов, а также насилие в отношении демонстрантов в Беларуси. Санкции против режима Лукашенко активно продвигают страны Балтии и Польша. В свою очередь Россия активно поддерживает Лукашенко.
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