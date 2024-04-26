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Швеція хоче до 2030 року довести свої витрати на оборону до 2,6% ВВП
14:20 26.04.2024 |
У парламенті Швеції запропонували поступове збільшення оборонного бюджету на 4,5 млрд євро до 2030 року, що дорівнюватиме 2,6% від ВВП.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.
Оборонний комітет шведського парламенту представив свій остаточний звіт про напрямок оборони Швеції в п'ятницю.
Комітет, який складається з представників восьми партій Риксдагу і експертів, погоджується, що "потрібні збільшені амбіції" і що переозброєння Швеції потрібно прискорити.
"Для мене важливо підкреслити єдність, яка існує", - сказав на пресконференції Ганс Валлмарк, голова комітету з питань оборони.
Велика увага приділяється адаптації оборони Швеції до вимог, які НАТО висуває до союзника. Це означає істотне збільшення оборонного бюджету.
Фінансування оборони поступово зросте на 52,8 мільярда шведських крон (приблизно 4,5 млрд євро) у 2030 році. Це відповідає 2,6 відсотка ВВП.
Звіт передбачає, серед іншого, підготовку більшої кількості призовників із сьогоднішніх 8 000 до 10 000 у 2030 році та 12 000 у 2032 році.
Шведська протиповітряна оборона також має бути посилена, щоб протистояти новим типам загроз, серед іншого, безпілотникам.
Нагадаємо, уряд Швеції відправить невеликий контингент військових до багатонаціональних сил НАТО в Латвії в рамках внеску країни в трансатлантичний альянс.
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