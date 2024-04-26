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АНАЛІТИКА

«Купа нафти». TotalEnergies прогнозує, що Намібія може стати другою Гаяною

«Купа нафти». TotalEnergies прогнозує, що Намібія може стати другою Гаяною

 

Нафтовий потенціал африканської Намібії може зрівнятися з Гайаною - однієї з наймолодших нафтовидобувних країн у світі. Про це заявив виконавчий директор TotalEnergies SE Патрік Пуйанн, інформує Bloomberg.

За словами Пуйанна, у водах біля Намібії є "великий шматок нафти", який знайшла TotalEnergies разом із представниками інших нафтових компаній - Shell Plc і Galp Energia SGPS SA.

Жодна з компаній ще не отримала зелене світло для розробки, але в країні є великі надії, що вони зможуть повторити економічний бум, подібний до того, який спостерігався в Гайані.

Директор TotalEnergies вважає, що може бути складніше оптимізувати кілька нафтових проєктів у Намібії, які ведуть різні оператори, ніж як це робить одна компанія Exxon в Гайані.

До кінця наступного року TotalEnergies планує схвалити свою першу розробку нафти в Намібії з потужністю до 180 000 барелів на день. За його словами, компанія продовжить досліджувати свої блоки, перш ніж вирішувати, чи можуть їй знадобитися додаткові виробничі судна.

Республіка Намібія - держава на південному заході Африки. Площа країни становить 825 118 км². Населення: 2 млн осіб. Межує на півночі з Анголою і Замбією, на сході з Ботсваною і Південно-Африканською Республікою, на заході омивається водами Атлантичного океану. У країні поширені африкаанс (говорить 60 % білого населення), німецька, англійська (державна) мова та кілька місцевих мов.

Республіка Гаяна - держава на північному сході Південної Америки. Гаяна, маленька американська країна з населенням 1 млн осіб, може стати однією з найбільших у світі нафтовидобувних країн на душу населення. Також вона є однією із наймолодших нафтовидобувних країн у світі. Видобуток товарної нафти в країні розпочався у грудні 2019 року на проєкті Liza Phase 1 на блоці Stabroek (Стабрук), оператором якого є ExxonMobil. Сукупні запаси нафти на цьому блоці оцінюються у понад 11 млрд барелів, що робить Stabroek найбільш перспективним нафтовим родовищем у світі. ExxonMobil та її партнери реалізують у Гаяні нафтові проєкти на суму понад $40 млрд.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Намібія
 

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