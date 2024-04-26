«Купа нафти». TotalEnergies прогнозує, що Намібія може стати другою Гаяною

Нафтовий потенціал африканської Намібії може зрівнятися з Гайаною - однієї з наймолодших нафтовидобувних країн у світі. Про це заявив виконавчий директор TotalEnergies SE Патрік Пуйанн, інформує Bloomberg.

За словами Пуйанна, у водах біля Намібії є "великий шматок нафти", який знайшла TotalEnergies разом із представниками інших нафтових компаній - Shell Plc і Galp Energia SGPS SA.

Жодна з компаній ще не отримала зелене світло для розробки, але в країні є великі надії, що вони зможуть повторити економічний бум, подібний до того, який спостерігався в Гайані.

Директор TotalEnergies вважає, що може бути складніше оптимізувати кілька нафтових проєктів у Намібії, які ведуть різні оператори, ніж як це робить одна компанія Exxon в Гайані.

До кінця наступного року TotalEnergies планує схвалити свою першу розробку нафти в Намібії з потужністю до 180 000 барелів на день. За його словами, компанія продовжить досліджувати свої блоки, перш ніж вирішувати, чи можуть їй знадобитися додаткові виробничі судна.

Республіка Намібія - держава на південному заході Африки. Площа країни становить 825 118 км². Населення: 2 млн осіб. Межує на півночі з Анголою і Замбією, на сході з Ботсваною і Південно-Африканською Республікою, на заході омивається водами Атлантичного океану. У країні поширені африкаанс (говорить 60 % білого населення), німецька, англійська (державна) мова та кілька місцевих мов.