«Купа нафти». TotalEnergies прогнозує, що Намібія може стати другою Гаяною

Нафтовий потенціал африканської Намібії може зрівнятися з Гайаною - однієї з наймолодших нафтовидобувних країн у світі. Про це заявив виконавчий директор TotalEnergies SE Патрік Пуйанн, інформує Bloomberg.
За словами Пуйанна, у водах біля Намібії є "великий шматок нафти", який знайшла TotalEnergies разом із представниками інших нафтових компаній - Shell Plc і Galp Energia SGPS SA.
Жодна з компаній ще не отримала зелене світло для розробки, але в країні є великі надії, що вони зможуть повторити економічний бум, подібний до того, який спостерігався в Гайані.
Директор TotalEnergies вважає, що може бути складніше оптимізувати кілька нафтових проєктів у Намібії, які ведуть різні оператори, ніж як це робить одна компанія Exxon в Гайані.
До кінця наступного року TotalEnergies планує схвалити свою першу розробку нафти в Намібії з потужністю до 180 000 барелів на день. За його словами, компанія продовжить досліджувати свої блоки, перш ніж вирішувати, чи можуть їй знадобитися додаткові виробничі судна.
Республіка Намібія - держава на південному заході Африки. Площа країни становить 825 118 км². Населення: 2 млн осіб. Межує на півночі з Анголою і Замбією, на сході з Ботсваною і Південно-Африканською Республікою, на заході омивається водами Атлантичного океану. У країні поширені африкаанс (говорить 60 % білого населення), німецька, англійська (державна) мова та кілька місцевих мов.
Республіка Гаяна - держава на північному сході Південної Америки. Гаяна, маленька американська країна з населенням 1 млн осіб, може стати однією з найбільших у світі нафтовидобувних країн на душу населення. Також вона є однією із наймолодших нафтовидобувних країн у світі. Видобуток товарної нафти в країні розпочався у грудні 2019 року на проєкті Liza Phase 1 на блоці Stabroek (Стабрук), оператором якого є ExxonMobil. Сукупні запаси нафти на цьому блоці оцінюються у понад 11 млрд барелів, що робить Stabroek найбільш перспективним нафтовим родовищем у світі. ExxonMobil та її партнери реалізують у Гаяні нафтові проєкти на суму понад $40 млрд.