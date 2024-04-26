Фінансові новини
- |
- 26.04.24
- |
- 14:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Блінкен у Пекіні зустрівся із Сі Цзіньпіном
12:50 26.04.2024 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 26 квітня, у Пекіні зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.
Основною метою візиту Блінкена до Китаю було попередити про недопустимість підтримки Росії у війні проти України.
Серед інших питань на порядку денному були економічна і торговельна практика Китаю, яку США вважають несправедливою, китайська агресивна поведінка в Південно-Китайському морі, стабільність у Тайванській протоці, ядерна і ракетна програми Північної Кореї та війна між Ізраїлем і ХАМАС.
Перед зустріччю із Сі Блінкен мав п'ятигодинні переговори з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї, яка включала робочий обід.
Згідно з повідомленням Державного департаменту за підсумками переговорів, Блінкен і Ван Ї обговорили наступні кроки щодо низки зобов'язань, які Сі і президент Джо Байден взяли на себе на саміті в Каліфорнії в листопаді, в тому числі щодо поглиблення співпраці в боротьбі з наркотиками, комунікації між військовими, переговорів про ризики і безпеку штучного інтелекту, а також щодо сприяння обміну між людьми.
З часу останнього візиту Блінкена до Пекіна 10 місяців тому діалог між США і Китаєм активізувався, а лідери обох країн пообіцяли підтримувати відносини на більш надійній основі.
Держсекретар США у середу, 24 квітня, прибув з візитом до Китаю. Під час візиту держсекретар зазначив, що Сполученим Штатам та Китаю необхідно відповідально вирішувати свої розбіжності.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністра Сольського звільнили з-під варти, він знову виконує свої обов'язки - Мінагрополітики
ТОП-НОВИНИ
|Суд взяв аграрного міністра Сольського під варту
|Міністр аграрної політики Сольський подав у відставку після підозри НАБУ
|Данія виділить Києву ще $630 млн військової допомоги
|НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025 р.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Швеція хоче до 2030 року довести свої витрати на оборону до 2,6% ВВП
|Естонія з допомогою Данії передала Україні два патрульні катери
|ATACMS, снаряди і не тільки. У Міноборони назвали основні пріоритети «Рамштайн-21»
|У Німеччині запровадять День ветеранів, порвавши з багаторічним табу
|Болгарія ризикує втратити мільярди коштів ЄС через суперечку з шахтарями
|Блінкен у Пекіні зустрівся із Сі Цзіньпіном
|Парламентський комітет Швейцарії підтримав план допомоги Україні на $5,5 мільярда
Бізнес
|Новий чип Kirin 9010 від Huawei порівняли в продуктивності з останніми чипами Snapdragon і Dimensity
|Складність майнінгу оновила історичний максимум після халвінгу
|Mazda представила новий кросовер CX-80
|Експерти: майнери можуть переключитися на ШІ після халвінгу через високі витрати
|Хакери зламали цифрові телефони Cisco, щоб шпигувати за урядами по всьому світу
|Qulcomm представила Snapdragon X Plus — процесор нібито продуктивніший за Apple M3
|У TikTok сподіваються обійти заборону в США, - Reuters