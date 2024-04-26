ATACMS, снаряди і не тільки. У Міноборони назвали основні пріоритети «Рамштайн-21»

Союзники України у п'ятницю, 26 квітня, зберуться на чергову зустріч у форматі "Рамштайн". Головними пріоритетами засідання буде постачання Україні ракет ATACMS та снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

За його словами, на сьогоднішньому "Рамштайні" йтиметься про налагодження постачання військової допомоги та розробку алгоритмів логістики.

"Йтиметься передусім про постачання зброї, про постачання снарядів різних калібрів, передусім 155-мм. Також йдеться про те, що будуть боєприпаси ATACMS в Україні постачатися", - сказав речник.

Лазуткін нагадав, що напередодні засідання "Рамштайн" союзники оголосили про нові пакети допомоги Україні. Йдеться про США, Велику Британію, Данію, Естонію та інші країни.

"У рамках того 1 млрд доларів (новий пакет допомоги від США, - ред.), який вже працює, якщо говорити про ту допомогу, яка надходить, то там і боєприпаси для HIMARS, і снаряди, і бронемашини Bradley, які ефективно працюють на полі бою", - зазначив речник Міноборони.

"Рамштайн-21"

Варто зазначити, що 26 квітня 2022 року Контактна група з оборони України провела перше засідання. Тобто сьогоднішня двадцять перша зустрічі пройде у ювілейну дати.

Відомо, що союзники України проведуть засідання в онлайн-форматі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що союзники обговорять проблеми, які виникли за час затримки з наданням допомоги Україні.

