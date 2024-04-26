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Естонія з допомогою Данії передала Україні два патрульні катери
14:12 26.04.2024 |
Естонія в координації з Данією передала Україні два патрульні катери. Зокрема, для захисту морських шляхів у Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міноборони Естонії в Twitter.
"І ось знову! Естонія передала Україні два патрульні катери в координації з країною-союзником Данією. Така підтримка допомагає Україні убезпечити життєво важливі морські шляхи та захистити свої води, щоб зупинити російську агресію", - йдеться у повідомленні.
Допомога Україні від Естонії
З моменту початку повномасштабної агресії Росії проти України Естонія надала їй значну військову та гуманітарну допомогу. До пакета допомоги увійшли протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці та артилерійські боєприпаси, протитанкові міни та гранатомети, міномети та інше.
Крім того, Естонія не лише надає Україні зброю, але й співпрацює з іншими країнами для посилення цієї допомоги. Так, у співпраці з Німеччиною, Нідерландами, Норвегією та Ісландією було передано польові госпіталі.
Раніше повідомлялося, що Естонія передасть Україні пакет військової допомоги на суму 20 млн євро.
Крім цього, Естонія запропонувала план фінансування України на 120 млрд євро.
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