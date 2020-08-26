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Forbes назвал семью Ротенбергов самой богатой в России
16:55 25.08.2020 |
Семья Ротенбергов стала самой богатой в России, пишет российское издание делового журнала Forbes во вторник, 25 августа. Совокупное состояние семьи за год выросло на 270 млн долларов США, достигнув 5,45 млрд (в пересчете - 4,6 млрд евро). Авторы учитывали четырех человек - Аркадия Ротенберга (2,9 млрд), его детей Игоря (950 млн) и Лилию (500 млн), а также брата Бориса (1,1 млрд). Эксперты связывают существенный рост их состояния с продажей компании "Стройгазмонтаж" "Газпрому" в конце 2019 года.
В 2014 году Ротенберги в первый и единственный на тот момент раз возглавили список богатейших предпринимательских семей России. Тогда их состояние было больше на 100 млн долларов, отмечает Forbes.
На втором месте в рейтинге сверхбогачей России - семья Гурьевых
Второе место в рейтинге досталось новичку списка - семье Гурьевых, владельцев производителя удобрений "Фосагро". Forbes оценил ее состояние в 5,1 млрд долларов. Третью позицию с состоянием в 3,2 млрд долларов заняла семья Гуцериевых, которая возглавляла список 5 раз подряд. Совокупное состояние 10 богатейших семей России за год выросло до 26,8 млрд долларов, несмотря на влияние пандемии заболевания COVID-19 на экономику и падение цен на нефть.
Forbes оценивает состояние предпринимательских семей на основе стоимости принадлежащих ей ценных бумаг, недвижимости, земельных участков, а также личного имущества и иных активов. Стоимость публичных компаний авторы оценивают по рыночной капитализации, а закрытых - на основании информации об объемах продаж, прибыли и собственном капитале. Данные в рейтинге приведены на 15 июля.
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