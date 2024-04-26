Фінансові новини
- |
- 26.04.24
- |
- 12:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Парламентський комітет Швейцарії підтримав план допомоги Україні на $5,5 мільярда
11:58 26.04.2024 |
Комітет швейцарського парламенту ввечері 25 квітня проголосував за виділення допомоги Україні у розмірі 5 млрд швейцарських франків ($5,5 млрд) у межах більш широкого пакету, спрямованого на покращення обороноздатності нейтральної Швейцарії.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що підтриманий законодавцями від лівоцентристських і правоцентристських партій, комітет з безпеки верхньої палати парламенту схвалив пакет, щоб надати 10,1 млрд франків додаткових коштів для армії разом із сумою для України.
План був прийнятий 8 голосами проти 5, а праві партії виступають проти угоди.
Стаття на тему:
18.04.24 Швейцарія виділить 5 млрд франків на відновлення України
Уряд Швейцарії виділить 5 млрд франків у рамках довгострокової підтримки України. Термін програми визначено на 12 років - до 2036 року, повідомляє пресслужба уряду.
У заяві парламент зазначив, що багатомільярдний пакет був задуманий як "надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та мир у Європі через війну, яку Росія веде проти України".
Українська частина пакету передбачає підтримку реконструкції та ремонту повсякденної інфраструктури, необхідної для життя в Україні, повідомили у парламенті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр аграрної політики Сольський подав у відставку після підозри НАБУ
|Данія виділить Києву ще $630 млн військової допомоги
|НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025 р.
|НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у цьому році до 3%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Парламентський комітет Швейцарії підтримав план допомоги Україні на $5,5 мільярда
|США вже почали постачати боєприпаси Україні, їх буде доставлено протягом кількох днів - Пентагон
|ЗМІ: Іспанія поставить Україні партію ракет Patriot
|Politico: США готуються підписати контракти на озброєння для України на $6 млрд
|Суд взяв аграрного міністра Сольського під варту
|Міністр аграрної політики Сольський подав у відставку після підозри НАБУ
|Україна і Японія обговорили створення спецтрибуналу для РФ за воєнні злочини
Бізнес
|Експерти: майнери можуть переключитися на ШІ після халвінгу через високі витрати
|Хакери зламали цифрові телефони Cisco, щоб шпигувати за урядами по всьому світу
|Qulcomm представила Snapdragon X Plus — процесор нібито продуктивніший за Apple M3
|У TikTok сподіваються обійти заборону в США, - Reuters
|Президент США підписав законопроєкт про заборону TikTok
|Google Chrome незабаром дасть змогу користувачам підписувати PDF-файли цифровим підписом
|Microsoft у черговому оновленні додає рекламу в меню «Пуск» для користувачів Windows 11