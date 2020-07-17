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Россия согласилась на уступки Беларуси в споре о пересмотре условий кредита на строительство АЭС
14:35 17.07.2020 |
Правительства России и Беларуси подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о предоставлении РФ государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции от 2011 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Беларуси, передает БизнесЦензор.
Протоколом предусмотрено увеличение по сравнению с действующими условиями на 2 года периода доступности кредита, льготного периода, и, соответственно, срока кредита.
"Это позволит воспользоваться средствами кредита на строительство атомной электростанции вплоть до ввода ее в эксплуатацию в 2022 году", - отмечается в сообщении.
Кроме того, процентная ставка по кредиту снижена до 3,3% годовых и изменен режим ставки - с плавающей на фиксированную.
"Это позволит улучшить показатели проекта строительства атомной электростанции, снизить расходы белорусской стороны по обслуживанию внешнего государственного займа и захеджировать риск неопределенности в связи с отказом в среднесрочной перспективе участниками глобального финансового рынка от переменной ставки LIBOR", - указывает белорусское министерство.
Как сообщалось, в феврале президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Беларусь требует от России смягчить условия предоставленного для строительства АЭС кредита, в противном случае готова потребовать выплаты штрафных санкций за срыв сроков запуска атомной станции.
Ранее заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что Россия отказала Беларуси в просьбе смягчить условия кредита на строительство АЭС.
Согласно условиям кредитного соглашения с Россией Беларусь должна начать погашать кредит не позднее 1 апреля 2021 года. На 1 января 2019 года Беларусь использовала $3,4 млрд из кредитной линии от России на $10 млрд.
Изначально ставка по кредиту для Беларуси составляла фиксированные 5,23% годовых для половины выбранных средств и "шестимесячный LIBOR в долларах (сейчас 1,72%) плюс 1,83% годовых" для другой половины.
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