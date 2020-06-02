Путин назначил голосование по Конституции на 1 июля. Поправки в нее позволят ему остаться у власти до мая 2036 года

Президент России Путин объявил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Оно должно было состояться 22 апреля, но его перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Поправки в Конституцию предусматривают в том числе обнуление президентских сроков - если россияне проголосуют за обновленный проект основного закона, Путин сможет в 2024 году вновь баллотироваться на очередной шестилетний срок.

Дату 1 июля в ходе совещания рабочей группы по поправкам в Конституцию, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24", предложила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Я полагаю, что если [глава Роспотребнадзора] Анна Юрьевна Попова... вместе со специалистами дадут добро, исходя из тенденции на улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации, то, на мой взгляд, оптимальным днем для назначения общероссийского голосования было бы 1 июля", - сказала она.

При этом Памфилова предложила разрешить гражданам голосовать в течение семи дней.

Путин с предложениями главы ЦИК согласился. "Действительно, 1 июля смотрится как день вполне подходящий для голосования. Во-первых, с юридической точки зрения, дата является безупречной - за 30 суток. Второе, на фоне улучшающейся ситуации в борьбе с эпидемией, у нас есть целый месяц, чтобы предпринять дополнительные шаги по улучшению ситуации", - сказал он.

Путин также посовещался с министром просвещения Сергеем Кравцовым о том, не помешает ли голосование 1 июля проведению ЕГЭ. Тот подтвердил, что не помешает.

В начале встречи рабочей группы Путин выступил против проведения голосования 24 июня - в один день с парадом Победы. "Не надо ничего смешивать, это отдельная крупная веха в жизни страны", - сказал он.

"Праздник победы над эпидемией"

Газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, в понедельник писала, что досрочное голосование по Конституции должно начаться 25 июня - на следующий день после назначенного на 24 июня парада в честь 75-летия Победы. "[Власти] рассчитывают на мобилизационный эффект от парада Победы, воодушевление и позитив", - объяснял собеседник издания.

Другой источник газеты отмечал, что власти хотят отметить своего рода "победу над вирусом", чтобы у людей поднялось настроение, и на этом фоне провести голосование по Конституции. О том, что власти хотят провести голосование в "атмосфере праздника победы над эпидемией", говорили и источники Би-би-си.

31 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" рассказывал: в администрации президента рассчитывают на то, что к 24 июня, когда в Москве пройдет парад Победы, ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, уже будут отменены.

Если из-за эпидемиологической ситуации режим самоизоляции не снимут ко дню голосования в конкретном регионе, то местные власти либо временно отменят цифровые и другие разрешающие документы, либо введут спецпропуска для похода на избирательный участок, говорили источники Би-би-си.

Согласно рекомендациям, которые Роспотребнадзор подготовил для избиркомов, голосование может растянуться на несколько дней, а для исключения случаев массового скопления людей на участках необходимо "провести организационную работу, направленную на разграничение по времени потоков участников голосования".

Кроме того, региональным избиркомам рекомендовали при наличии возможностей максимально переносить участки из помещений на свежий воздух. Всех избирателей на участках обеспечат перчатками и медицинскими масками.

Как отмечал знакомый с ходом подготовки к голосованию собеседник Би-би-си, безопасность голосующих во время эпидемии имеет для администрации президента не только прикладное, но и политическое значение.

"Ключевая мысль для Кремля - застраховаться от пропагандистской кампании о том, что население гонят на убой, лишь бы Путин правил вечно. Это то, от чего в администрации стремятся максимально застраховаться, - сказал он.

С предложением внести изменения в Конституцию Путин выступил 15 января в послании Федеральному собранию. 11 марта соответствующий закон приняла Госдума, в тот же день его одобрил Совет Федерации, а 13 марта и законодательные собрания всех регионов.

Изменение Конституции позволит Путину еще дважды избираться на президентский срок, руководя страной до 2036 года.

"Выбор между плохим и очень плохим сценарием"

По мнению политолога Аббаса Галлямова, Путин не хочет оттягивать референдум, опасаясь роста протестных настроений и протестного голосования, а поэтому рискует.

"Единственный шанс - это провести голосование сейчас, быстро, пока общество не успело очухаться от коронавируса и пока не восстановилась старая негативная повестка", - сказал он Би-би-си.

В то же время спешка с голосованием не добавит симпатии людей к властям, отмечает политолог.

"Путину не выгодно оттягивать голосование, но при этом отказ от оттягивания в момент, когда проблема эпидемии не решена - тоже бьет по режиму. У него сейчас нет идеальных выходов, есть выбор между плохим и очень плохим сценарием", - полагает Галлямов.

Сопредседатель движения "Голос" Григорий Мелконьянц считает, что голосование, которое будет проходить семь дней, будет "очень непрозрачным".

"Фактически разрешается устраивать выездное досрочное голосование - на улицах, на открытых площадках члены комиссий будут организовывать голосование. И понять заранее, где голосование будет проходить, смогут ли туда направляться наблюдатели [будет сложно]. Это может привести к тому, что в день голосования мы узнаем, что таким образом за шесть дней проголосовала значительная часть граждан, а насколько это было реальное голосование, мы не узнаем", - сказал он Би-би-си.

"Чем дольше проходит голосование, тем больше возможностей для манипуляций", - заключил Мелконьянц.

"В лучших традициях конца 1990-х"

Кремль хочет скорее провести голосование по поправкам, но в предложенном формате оно рискует пройти "с использованием грязных технологий в лучших традициях конца 1990-х", сказал Би-би-си руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов

"Выдача бюллетеня без указания паспортных данных - еще одно новшество. Два месяца назад планировали выдавать по паспортам, а сейчас нет. Комиссиям будет сложно проконтролировать проход одного и того же человека на участок дважды и трижды, поскольку все избиратели будут в масках. Повышаются риски каруселей и других грязных технологий", - указывает эксперт.

По его словам, много вопросов вызывает и выездное досрочное голосование в течение шести дней, и надомное голосование по "уважительной причине" без четких ее критериев.

"Надомники - это категория избирателей, которые всегда голосуют в пользу власти - а это ещё один инструмент", - подчеркнул Листратов.