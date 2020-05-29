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Сбербанк вывез из России две трети золотых запасов
09:54 29.05.2020 |
Российский банки продолжают распродажу запасов золота из хранилищ.
По итогам апреля они вывезли за рубеж 4,6 тонны драгметалла - на 15% больше, чем в марте, подсчитал «Интерфакс» на основе статистики ЦБ России.
За два месяца банки продали зарубежным клиентам 8,6 тонны слитков, которые активно копили в сейфах в последние два года.
Запасы золота в банках сокращаются шестой месяц подряд: с ноября на экспорт ушло 17 тонн драгметалла.
Крупнейшим и де-факто единственным продавцом по итогам апреля стал Сбербанк, из хранилищ которого ушло 5,5 тонны. Суммарные запасы золота у крупнейшего госбанка РФ упали на 37,7%.
Сбербанк активно распродает золото с прошлой осени. На 1 ноября у банка было 22,5 тонны, к 1 февраля осталось 17 тонн, на 1 апреля - 14,5 тонны, на 1 мая - 9 тонн. Таким образом, за полгода из банка ушло практически две трети золотого запаса.
Запрет на международные авиаперелеты оборвал традиционный канал экспорта золота - в багажных отсеках пассажирских лайнеров. Банкиры вышли из положения, зафрахтовав чартеры, рассказал «Интерфаксу» источник в банке-участнике рынка драгметаллов.
Лайнеры со слитками улетают в Лондон. «С апреля организовано специальное авиасообщение по оперативной доставке (как минимум раз в неделю) слитков драгоценных металлов (золото, серебро) из РФ в Великобританию. Экспорт осуществляют как банки, так и недропользователи», - рассказал банкир.
До прошлого года почти все добываемое в стране золото скупал в резервы Банк России, но с 1 апреля он полностью приостановил пополнение золотого запаса, чтобы экспортом драгметалла покрыть нехватку нефтедолларов и залатать «дыры» в платежном балансе.
Правительство РФ решило выдавать добывающим компаниям генеральные лицензии на экспорт, де факто открывая к двери к вывозу всего добываемого золота в стране.
Хотя промышленный спрос на золото резко снизился, провал полностью компенсируют частные инвесторы, которые стремятся вложиться в драгметаллы через биржевые фонды.
В апреле мировые золотые ETF фонды увеличили запасы на 170 тонн, до нового исторического максимума в 3,355 тысячи тонн. Чистый приток в денежном выражении составил 9,3 млрд долларов, оценивают аналитики Промсвязьбанка.
Инвесторы продолжают убежище в золоте от рисков, связанных с пандемией COVID-19, которая наряду с мягкой монетарной политикой центральных банков служит причиной роста спроса на драгметалл, отмечает ПСБ.
Цены на золото закрепились выше 1700 долларов за унцию впервые с 2012 года, и во втором квартале могут преодолеть отметку 1800, считают в банке.
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