Москва пошла на уступки Минску, согласившись увеличить скидку на российскую нефть для НПЗ Беларуси, однако интерес Белнефтехима к сырью из России заметно поубавился в условиях падения мировых котировок.

Об этом сказали Рейтер три источника в отрасли.

По их словам, цена российской нефти для Белнефтехима сократится на $12 за тонну, как изначально требовала белорусская сторона. Таким образом, скидка к формуле цены вырастет до $15,7 за тонну с $3,7 за тонну.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РФ согласовала белорусские предложения по условиям поставки нефти, сообщило агентство Белта.

Между тем обвал мировых котировок расширил возможности для поставок в Беларусь альтернативных сортов нефти, а также может стать причиной сокращения загрузки НПЗ при низких ценах на нефтепродукты, говорят трейдеры.

Источники Рейтер сказали, что компании РФ готовы начать экспорт нефти в Беларусь с 1 апреля в полном объеме.

"Мы готовы поставлять, но вопрос, сколько они запросят. Сейчас никому много нефти не нужно, поскольку продукты некуда девать. А у них ещё и планы по морским закупкам", - отметил источник в одной из нефтекомпаний РФ.

Минэнерго РФ и Белнефтехим не ответили на запрос Рейтер о комментарии.

Оставшись с начала года без основных объёмов российской нефти, Белнефтехим активно наращивал импорт альтернативного сырья.

Цены на нефть обрушились до минимума с 2003 года на фоне падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, а также неожиданной ценовой войны, которая развернулась между Россией и Саудовской Аравией.

Вице-президент Беларуси Дмитрий Крутой сказал в понедельник журналистам, что "надо технические возможности заводов оценить", прежде чем определить их уровень загрузки на будущий квартал.

Согласно графику экспорта и транзита нефти из РФ на первый и второй кварталы (5,87 и 5,84 миллиона тонн соответственно), российские поставщики готовы обеспечить Беларусь 24 миллионами тонн нефти по сравнению с 18 миллионами тонн в 2019 году.

Но участники рынка сомневаются, что Белнефтехим сохранит закупки российской нефти даже на уровне прошлого года.

"Цены на топливо на внутреннем рынке (Беларуси) не изменились, а нефть резко подешевела. Им сейчас почти нет разницы, что и откуда покупать", - сказал источник Рейтер.