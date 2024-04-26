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АНАЛІТИКА

Літаки F-16 почнуть прибувати в Україну цього року разом із навченими пілотами та обслуговуючим персоналом - глава Пентагону

 

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ заявив, що поточного року обіцяні Україні винищувачі F-16 почнуть прибувати в країну разом із навченими пілотами та обслуговуючим персоналом.

"За останні два роки члени цієї Контактної групи пообіцяли виділити понад 70 систем ППО середньої та великої дальності, а також тисячі ракет. Ми надали понад 3 000 одиниць бронетехніки, зокрема понад 800 основних бойових танків. Ми передали Україні десятки тисяч протитанкових ракет. А цьогоріч в Україну почнуть прибувати більше ескадрилей обіцяних F-16 разом із пілотами та обслуговуючим персоналом, підготовленими членами цієї Контактної групи", - сказав Остін, відкриваючи 21-ше засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") у режимі онлайн у п'ятницю.

За словами глави Пентагону, Контактна група продовжує активізувати свою діяльність для забезпечення найнагальніших потреб України.

Окремо він подякував президенту України Володимиру Зеленському за звернення до учасників зустрічі, а також українському колезі Рустему Умєрову і головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському за участь у засіданні.

Остін запевнив, що підтримка України триватиме.

"Як я сказав у "Рамштайні" два роки тому, мої українські друзі, ми знаємо, який тягар ви всі несете. І ви маєте знати, що всі ми вас підтримуємо. І досі з вами. І ми не відступимо", - заявив він.

Глава Пентагону також нагадав, що цього тижня Конгрес США ухвалив і президент підписав пакет законів, що передбачає 60,8 мільярда доларів додаткового фінансування, пов'язаного з Україною.

"Агресія Путіна проти України - це проблема безпеки для всіх нас. І ми маємо продовжувати вирішувати її разом. Два роки потому я не просто пишаюся, я сповнений рішучості", - зазначив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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