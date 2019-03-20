Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева избрана председателем сената (верхней палаты) парламента Казахстана. Все присутствовавшие 44 депутата единогласно проголосовали за ее избрание.

"Для голосования депутатам сената был выдано 44 бюллетеня. Голоса распределились таким образом: 44 проголосовали "за", воздержавшихся от голосования нет. Таким образом, депутат сената Дарига Назарбаева выбрана спикером сената парламента", - отметил глава счетной комиссии Тулеубек Мукашев.

55-летняя Назарбаева возглавляла сенатский комитет по международным делам, обороне и безопасности. В прежние годы занимала должности заместителя премьер-министра Казахстана, вице-спикера мажилиса, руководила парламентской фракцией партии "Нур Отан".

По Конституции Казахстана сенат возглавляет председатель, избираемый палатой из числа депутатов, свободно владеющих государственным языком. Кандидатуру на должность председателя сената выдвигает президент страны.

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Даже если, точнее когда Дарига Назарбаева выиграет выборы, то государством все равно будет по-прежнему руководить ее отец.



Назарбаева поблагодарила всех за оказанное ей доверие. "Прежде всего хочу высказать от всего сердца слова глубокой благодарности вам за доверие, которое вы мне оказали. Я глубоко осознаю роль парламента в политической и общественной жизни страны, особенно в этот переломный момент нашей истории", - заявила Назарбаева.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта подписал указ о сложении с себя полномочий президента республики с 20 марта. В соответствии с конституцией полномочия президента Казахстана перешли к главе сената Касым-Жомарту Токаеву.

В то же время Назарбаев остался председателем Совета Безопасности Казахстана, председателем партии "Нур Отан", председателем Ассамблеи народов Казахстана, членом Конституционного совета. "Авторитетное мнение Елбасы будет иметь особое, можно сказать, приоритетное значение при разработке и принятии решений стратегического характера", - заявил новый президент Казахстана Токаев.

Токаев 20 марта вступил в должность президента страны. На совместном заседании палат парламента Токаев принес присягу президента народу страны. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана вручил ему удостоверение президента, нагрудный знак, штандарт и орден "Алтын Кыран".

Полномочия президента к Токаеву перешли на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 г.

В соответствии с Конституцией Казахстана полномочия президента в случае отставки избранного президента переходят к председателю сената со времени принесения им присяги народу Казахстана. Лицо, принявшее на себя полномочия президента республики по таким основаниям, не вправе предлагать изменения и дополнения в конституцию страны.

Между тем парламент Казахстана принял в двух чтениях поправки в Конституцию страны о переименовании столицы - Астаны в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. "Принято историческое решение", - заявил глава мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин. Теперь документ должен подписать новый глава государства Касым-Жомарт Токаев. Таким образом, Астану переименуют в Нурсултан.