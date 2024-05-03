Австрійський Raiffeisen почне процедуру виходу з російського ринку влітку

Австрійська група Raiffeisen Bank International (RBI) розпочне процедуру виходу з російського ринку в третьому кварталі 2024 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами голови групи RBI Йохана Штробля, новий план зі згортання бізнесу в Росії був розроблений відповідно до вимог Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Насамперед Райффайзенбанк розпочне згортання програм роздрібного та корпоративного кредитування. До 2026 року банк має скоротити видачу кредитів клієнтам на 65% порівняно з третім кварталом 2023 року, таке ж скорочення має відбутися і в сегменті міжнародних платежів. Фінансова установа все ж таки продовжить видавати позики, але як виняток, зосередившись на поверненні раніше виданих кредитів.

Одним із найбільш прийнятних варіантів виходу з Росії в RBI, як зазначив Штробль, вважають продаж бізнесу російським або іноземним партнерам, від яких компанія вже отримала кілька «цікавих» пропозицій. Він також наголосив, що можливі російські покупці Райффайзенбанку перебувають під західними санкціями.

За підрахунками Financial Times, сім найбільших європейських банків з активами в Росії, серед яких Райффайзенбанк був названий першим, повідомили про сукупний прибуток у понад 3 млрд євро у 2023 році, що втричі більше, ніж у 2021 році. Зазначається, що ці прибутки частково були отримані за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з РФ.

Як повідомляв Укрінформ, навесні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, австрійська Raiffeisen Bank International заявила про намір поступово вийти з російського ринку. Згодом було повідомлено, що мова йде або про продаж дочірньої компанії в Росії, або про відокремлення її від материнського банку. Пізніше було заявлено, що можливе відокремлення свого дочірнього банку в Росії від материнської групи може відбутися наприкінці вересня 2023 року. Потім цей термін було перенесено на кінець грудня. Згодом в RBI заявили, що відокремлення «дочки» в Росії протягом 2023 року не відбудеться.