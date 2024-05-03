Велика Британія та Україна почали переговори щодо 100-річного партнерства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис посольства Британії у Києві в Facebook.

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства.

"Нової угоди, яка побудує міцні зв'язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Камерон підтвердив надання 36 млн фунтів стерлінгів допомоги для енергетичної інфраструктури України, включно з 20 млн фунтів стерлінгів екстреного фінансування для відновлення після нещодавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України та ще 16 для переможців конкурсу інноваційних проєктів Innovate Ukraine.

Допомога Україні від Британії

Нещодавно Велика Британія виділила близько 150 млн фунтів стерлінгів на розвиток енергетичного сектора України.

На початку квітня стало відомо, що Лондон розглядає можливість постачання Україні прототипів лазерної зброї для збивання безпілотників і ракет.

10 квітня Україна і Велика Британія підписали рамкову угоду про співпрацю в галузі оборонного обладнання.

22 березня Міністерство оборони Великої Британії оголосило про нову військову допомогу Україні в розмірі 60 млн фунтів стерлінгів. У цю суму входять безпілотники і засоби протиповітряної оборони.

Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про збільшення військової допомоги Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

