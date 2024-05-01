Xiaomi виготовила 10 000 електромобілів SU7 лише за 32 дні

Китайський гігант технологій Xiaomi дивує світ своєю стрімкістю в автомобільній індустрії. Перша спроба компанії у сфері електромобілів, модель SU7, не лише привертає увагу, але й здійснює історичні досягнення. Лише через 32 дні після запуску виробництва Xiaomi з радістю оголосила про виготовлення 10 000-го екземпляра SU7. Цей успіх свідчить про відмінну підготовку та розуміння ринку компанією.

Початкові продажі були з обмеженою версією Founders Edition SU7, яка швидко розійшлася. Компанія планує поставляти понад 10 000 SU7 щомісяця до червня цього року.

Xiaomi використовує свою величезну клієнтську базу користувачів смартфонів для втілення їхніх автомобільних амбіцій, пропонуючи інтегровані рішення, які відповідають сучасним потребам.

З'явилися чутки про сім нових моделей, включаючи позашляховики, що готуються в конкуренцію з Tesla Model Y. Хоча Xiaomi не підтверджувала плани щодо ринку EREV.