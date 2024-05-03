Велика Британія виділила 16 млн фунтів на реалізацію в Україні 13 інноваційних проєктів в енергетиці - глава Міненерго

Уряд Великої Британії виділив 16 млн фунтів стерлінгів для початку реалізації в Україні перших 13 інноваційних проєктів в енергетиці в рамках програми InnovateUkraine, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Це дуже важлива подія. Ми дуже тісно співпрацюємо з урядом Британії в пошуку інноваційних проєктів в енергетиці в Україні, й вони виділили 16 млн фунтів стерлінгів, які буде надано для початку реалізації перших відібраних на конкурсі 13 найкращих проєктів. Це різні проєкти, покликані забезпечити зелений перехід", - сказав Галушенко журналістам у Києві за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном 2 травня.

Як уточнило на своєму сайті Міненерго у п'ятницю, серед відібраних для інвестування - проєкти у сфері енергоефективності та теплопостачання, впровадження інноваційних рішень щодо акумуляторних батарей для відновлюваних джерел енергії та інноваційних технологій для оптимізації і збільшення виробництва біогазу.

"Відповідні проєкти планується втілити протягом наступних двох років, вони матимуть підтримку для подальшого пошуку інвестицій та виходу на ринок", - ідеться в повідомленні.

За словами Девіда Кемерона, які наводить Міненерго, саме зелені технології та зелена енергетика можуть забезпечити енергетичну незалежність країн в умовах, коли Росія намагається використовувати енергію для формування залежності.

Глава Міненерго України, у свою чергу, також наголосив на важливості внеску Великої Британії до Фонду підтримки енергетики в сумі EUR27,5 млн, додавши, що між сторонами тривають переговори щодо його збільшення протягом поточного року.

У коментарі журналістам Галущенко зазначив, що наразі Україна та Велика Британія також обговорюють термінові заходи з підготовки до нового опалювального сезону.

"Ідеться, зокрема, про постачання енергетичного обладнання, зокрема газопоршневих і газотурбінних установок. Ті пошкодження, яких завдала генерації РФ, потребують максимально швидких рішень", - наголосив міністр.

Міненерго уточнило, що програма InnovateUkrainе, яку реалізує британська інноваційна агенція, також залучить додаткові 5 млн фунтів від приватного сектору та передбачає співробітництво між більше ніж 50 британськими й українськими організаціями.

Угоди про відповідне партнерство уклали міністр енергетики України Герман Галущенко та державний міністр з питань Європи МЗС Великої Британії Лео Докерті під час Конференції з відновлення України в Лондоні.