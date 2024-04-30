Нове оновлення Chrome: Адресний рядок тепер використовує машинне навчання для кращих рекомендацій

Google впроваджує моделі машинного навчання в адресний рядок свого браузера Chrome з метою покращити користувацький досвід. Оновлення, що отримало назву M124, робить адресний рядок точнішим та більш релевантним, надаючи користувачам кращі пропозиції вебсторінки.

Раніше адресний рядок використовував створені та налаштовані вручну формули, щоб надавати рекомендації, але це не завжди було оптимальним. За допомогою впровадження моделей машинного навчання, Google зможе збирати нові сигнали, навчати, оцінювати та розгортати нові моделі, що дозволить більш точно адаптувати рекомендації до потреб користувачів.

Одним із ключових аспектів цього оновлення є здатність моделей машинного навчання враховувати час з моменту останнього відвідування URL-адреси.

Майбутні плани Google включають дослідження створення спеціалізованих версій моделей машинного навчання для різних типів користувачів та середовищ. Це може включати мобільних, корпоративних або академічних користувачів, а також різні регіони.