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«Слуга народу» Андрій Клочок отримав підозру в незаконному збагаченні на понад 11 млн грн

13:58 02.05.2024 |

Політика

 

Антикорупційні органи України повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 11 млн грн народному депутату України Андрію Клочку (фракція "Слуга народу").

"2 травня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру в незаконному збагаченні на понад 11 млн грн чинному народному депутату України. Дії нардепа кваліфіковано за ст. 368-5 КК України", - ідеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у телеграм-каналі в четвер.

У прокуратурі зазначають, що в межах досудового розслідування, яке проводять детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), встановлено, що народний депутат у 2020-2021 рр. набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн.

"П'ять квартир у Києві, три земельні ділянки на Київщині, два нежитлові приміщення, а також автомобілі Tesla та Mersedes-Benz. Переважну більшість набутого майна депутат оформив на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі", - наголошується в повідомленні.

Водночас, уточнюють у САП, з'ясувалося, що за цей період офіційного доходу та заощаджень дружини депутата та доходів його родичів було недостатньо для придбання цього майна.

"Різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становить 11 млн грн", - зазначається в повідомленні.

За інформацією прокуратури, розслідування САП і НАБУ було розпочато після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info.

У повідомленні не називається ім'я народного депутата. Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Андрія Клочка.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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