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АНАЛІТИКА

Американські газети подають до суду на OpenAI через порушення авторських прав

09:57 01.05.2024 |

Новини IT

 

Великі газети США подала до федерального суду на Microsoft та OpenAI, звинувативши їх у використанні їхніх матеріалів для навчання генеративних систем штучного інтелекту.

Вісім газет, що належать інвестиційній компанії Alden Global, як-от New York Daily News і Chicago Tribune, подали позов, у якому йдеться, що технологічні компанії скопіювали мільйони їхніх статей для навчання ШІ.

Раніше на Microsoft і OpenAI вже подали до суду кілька медіа: New York Times, The Intercept, Raw Story й AlterNet. Представник OpenAI заявив, що компанія «дуже уважно ставиться до наших продуктів і процесу розробки для підтримки новинних організацій». Представник Microsoft відмовився коментувати скаргу.

«Газетні справи» є одними з кількох знакових судових позовів, поданих різними авторами проти технологічних компаній та їхніх генеративних систем ШІ.
За матеріалами: gagadget.com
 

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