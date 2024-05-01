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Американські газети подають до суду на OpenAI через порушення авторських прав
09:57 01.05.2024 |
Великі газети США подала до федерального суду на Microsoft та OpenAI, звинувативши їх у використанні їхніх матеріалів для навчання генеративних систем штучного інтелекту.
Вісім газет, що належать інвестиційній компанії Alden Global, як-от New York Daily News і Chicago Tribune, подали позов, у якому йдеться, що технологічні компанії скопіювали мільйони їхніх статей для навчання ШІ.
Раніше на Microsoft і OpenAI вже подали до суду кілька медіа: New York Times, The Intercept, Raw Story й AlterNet. Представник OpenAI заявив, що компанія «дуже уважно ставиться до наших продуктів і процесу розробки для підтримки новинних організацій». Представник Microsoft відмовився коментувати скаргу.
«Газетні справи» є одними з кількох знакових судових позовів, поданих різними авторами проти технологічних компаній та їхніх генеративних систем ШІ.
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