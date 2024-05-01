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АНАЛІТИКА

Google минулого року захистив Google Play від 2,28 мільйона шкідливих застосунків

09:21 01.05.2024 |

Новини IT

 

У 2023 році Google заблокував у магазині застосунків 2,28 мільйона додатків, які порушували конфіденційність, та 330 000 облікових записів розробників за роботу зі шкідливим ПЗ або неодноразове порушення політики Google Play, пише Android Police.

Google пояснює, що його принципи безпеки SAFE захищають користувачів від небезпек, пов'язаних із незахищеним встановленням застосунків. Всі програми перед додаванням в Goole Play проходять незалежну перевірку безпеки в межах Альянсу захисту додатків, створеного найбільшими технологічними компаніями - Google, Microsoft і Meta.

Також за минулий рік Google підвищив рівень конфіденційності понад 31-го SDK, які допомагають програмам взаємодіяти з ОС Android та апаратним забезпеченням пристроїв. Ці зміни роблять 790 000+ застосунків безпечнішими.

Новий розширений індекс Google Play SDK тепер містить понад 6 мільйонів додатків екосистеми Android. Крім того, щоб користувачі Android отримували максимум користі від патчів безпеки в оновленнях ОС, які вони отримують, Google видалила 1,5 мільйона застосунків із Google Play лише тому, що вони не підтримують новітні API, які відповідають останній версії Android.

Політика Play також відображає нові вимоги Google щодо перевірки та тестування нових розробників, перш ніж незалежні розробники зможуть публікувати застосунки в магазині. Якщо програма дозволяє створювати облікові записи, Google також вимагає, щоб розробники надавали користувачам можливість видаляти ці облікові записи як у програмі, так і в інтернеті.

Google також удосконалив функцію Play Protect за допомогою сканування на рівні коду в реальному часі для швидкого виявлення шкідливих програм. Кожен додаток, надісланий на перевірку Google, додатково тренує алгоритми компанії, щоб захистити користувачів у майбутньому.
За матеріалами: Mezha.media
Ключові теги: Google
 

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