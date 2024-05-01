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Smart представив Concept #5

14:19 01.05.2024 |

Транспорт

Smart представив Concept #5

 

Минулого тижня Smart презентував Concept #5 й тому пропонуємо детальніше подивитись на концепт нового кросовера.

Наразі концепт нового середньорозмірного кросовера виставлений на автосалоні в Пекіні, який розпочався 25 квітня. Незадовго до цього Smart опублікував перші фотографії екстер'єру та інтер'єру.


Також оприлюднені найважливіші дані про новий кросовер. Найбільший сюрприз: автомобіль отримає 800-вольтову систему. Це ставить Smart в один ряд з Hyundai-Kia-Genesis та Porsche.

Smart представив Concept #5

 

Інформації про розміри поки немає, але як середньорозмірний автомобіль, він повинен мати довжину приблизно 4,70 метра - це приблизно на 30 см більше, ніж Smart #3. На фотографіях показано високий кузов, як у Smart #1. Дуже прямі пороги підкреслюють довжину. Задня частина навіть здається трохи більш вертикальною, ніж у #1; й цим нагадує Mercedes EQB і наводить на думку про третій ряд сидінь.

Зображення екстер'єру не пропонують багато нового порівняно з раніше представленими ескізами. Підсвітка від капота до передніх стійок, ймовірно, не з'явиться у серійній моделі. Те ж саме стосується позашляхових шин.

Smart представив Concept #5

 

Однак, заслуговує на увагу нове розташування зарядного слота: згідно з фотографіями, він знаходиться зліва спереду, а не зліва ззаду, як на Smart #1 та #3. Вбудований зарядний пристрій, ймовірно, тепер знаходиться спереду (щоб зберегти коротку лінію живлення). Кришку слота, мабуть, можна відкрити ззовні - за допомогою тачпада. У серійної моделі повинна залишитися максимум одна звичайна кнопка.

Інтер'єр: більше орієнтований на пасажира

У салоні є великі дисплеї, особливо на стороні пасажира. Є три екрани, включаючи досить непомітний дисплей водія, а також великий центральний дисплей і монітор перед пасажирським сидінням. Два праві екрани виділені спільною рамкою. Інтер'єр більше орієнтований на пасажира, ніж на водія.

Smart представив Concept #5

 

Мабуть, можна дивитися фільми на великому моніторі перед пасажирським сидінням; На картинці - трейлер науково-фантастичного фільму «Інтерстеллар». На середньому екрані вгорі відображаються значки, як у смартфона, наприклад, для рівня заряду, для WLAN і для Bluetooth.

Smart представив Concept #5

 

Як і в Smart #1 та #3, передні сидіння розділені відносно високою консоллю. Вона покрита шкірою (або імітацією) і, мабуть, також містить перемикач для режимів водіння P, N, R і D - виготовлений зі скла або кришталю.

Мотори та акумулятори

Концепт має акумулятор понад 100 кВт-год. Незалежно від того, загальна чи чиста ємність: це значно більша ємність батареї, ніж у попередніх моделях, які мають максимум 61 кВт-год нетто або 66 кВт-год брутто. Однак дочірній бренд Geely Zeekr також пропонує батарею на 102 кВт-год.

Smart представив Concept #5

 

З великою батареєю можна проїхати понад 550 км. Це приблизно відповідає звичній дистанцій для середніх кросоверів: VW ID.4 може проїхати 550 км, Tesla Model Y - до 565 км, а Ford Mustang Mach-E - 600 км.

Smart представив Concept #5

 

Також може бути задньопривідний автомобіль із запасом ходу близько 330 км. Можливою ознакою цього є одна деталь: дисплей водія показує запас ходу 287 км із рівнем заряду 87 відсотків. Це передбачає максимальну дальність 287/87*100, що дорівнює приблизно 330 км. При 108 км пробігу максимальний запас ходу може становити навіть 400 км.

Smart представив Concept #5

 

Завдяки згаданій вище 800-вольтній системі можна зарядити батарею менш ніж за 15 хвилин - на основі звичайного діапазону зарядки від 10 до 80 відсотків. Для порівняння: акумулятор ємністю 82 або 97 кВт-год оновленого Porsche Taycan можна розрядити з 10 до 80 відсотків за 18 хвилин. Такий самий час дається для батареї Hyundai Ioniq 5 ємністю 77 кВт-год, тоді як системи на 400 В досягають максимуму близько 1,9 кВт-год/хв (у VW ID.3).

Smart представив Concept #5

 

Якщо Smart може досягти такого ж ходу за менший час, ніж Porsche, з акумулятором ємністю 100 кВт-год, це означає навіть вищу швидкість заряджання. Якщо припустити, що 100 кВт-год - це чиста потужність, то виходить 4,7 кВт-год/хв. Для Porsche Taycan цей максимум становить 3,8 кВт-год/хв. Максимальна потужність зарядки постійним струмом, ймовірно, перевищить 240 кВт. При змінному струмі можлива потужність до 22 кВт, як і в малих моделях.

Smart поки нічого не розкриває про мотор, але навряд компанія відхилилася від раніше відомих рішень. Можна очікувати на використання системи повного приводу потужністю 315 кВт, як на Smart #1 та Smart #3. Заднього та повного приводів також має бути достатньо для майбутнього великого транспортного засобу.

Вердикт

Враховуючи всі обставини, середньорозмірний кросовер від колишнього бренду малолітражних автомобілів Smart і система на 800 вольт - це два великих сюрпризи. Запас ходу новачка, здається, на одному рівні з конкурентами - 550 км; тільки Hyundai, Kia і Porsche можуть встигнути за швидкою зарядкою. Тепер варто дочекатись ціну серійного автомобіля.

За матеріалами: motorcar.com.ua
 

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