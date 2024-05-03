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Колишній німецький партнер Газпрому вимагає від нього $15 млрд
17:17 03.05.2024 |
Німецька компанія Uniper, яка ще нещодавно була найбільшим партнером Газпрому, вимагає від нього у суді $15 млрд компенсації за газ, який було недопоставлено з червня 2022 року. Про це з посиланням на власні джерела повідомило агентство Reuters.
Uniper стала першою і найбільшою жертвою газової війни, яку Росія розв'язала проти Євросоюзу після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
У середині 2022 року Росія почала зменшувати завантаження Північного потоку, а потім зупинила його повністю. Uniper, яка імпортувала російський газ Північним потоком, довелося купувати газ на спотовому ринку за цінами, які тоді підскочили до рекордних значень. Через це вона ледь не збанкрутувала - її врятував уряд Німеччини, націоналізувавши й вливши 29 млрд євро.
У листопаді 2022 року Uniper вирішила позиватися проти Газпрому до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, але розмір її позовних вимог став відомий тільки зараз.
За словами джерел, Uniper очікує на вердикт Стокгольмського арбітражу протягом найближчих місяців.
Не виключено, що трибунал у своєму рішенні створить умови для визнання контрактів з Газпромом (вони призупинені, але де-юре все ще чинні до 2035 року) недійсними, що дозволить Uniper розірвати їх на законних підставах.
Як альтернатива, Uniper могла б отримати компенсацію "натурою" - тобто у вигляді газу на суму відшкодування збитків (але для цього потрібна була б згода Газпрому).
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