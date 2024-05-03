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АНАЛІТИКА

Кемерон у Києві: Україна може бити по РФ британською зброєю

 

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон відвідав 2 травня Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

В інтерв'ю міжнародній агенції Reuters під час візиту Кемерон запевнив, що Україна має право використовувати зброю, надану їй Британією, для нанесення ударів по цілях на території Росії.

"Україна має таке право. Росія завдає ударів по українській території, і цілком зрозуміло, що Україна відчуває необхідність захищатися", - сказав він.

Водночас міністр визнав, що перспективи нових поставок британського озброєння Україні поки що незрозумілі: "Ми дійсно вичерпали все, що могли дати в плані техніки та зброї".

Він анонсував, що в червні об'єднає міжнародних партнерів для залучення додаткових внесків до Міжнародного фонду для України, щоб задовольнити її нагальні потреби в обороноздатності.

Наразі цей фонд, створений у 2022 році, зібрав близько мільярда доларів завдяки внескам Британії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції, Литви, Ісландії, Австралії та Нової Зеландії.

"Ця війна - виклик нашого покоління, і Україна не може боротися з нею самотужки. Ми всі повинні зробити внесок, щоб забезпечити Україні все необхідне для перемоги", - цитує Кемерона агентство AFP.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Британія
 

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