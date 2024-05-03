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АНАЛІТИКА

USAID інвестує понад $250 мільйонів у аграрний сектор України протягом п'яти років

 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) започаткувало ініціативу "Врожай" з підтримки українських фермерів на 250 млн дол. з тим, щоби вони розширили свій експорт.

Про це повідомила 3 травня заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман, передає кореспондент Укрінформу.

"Я рада сьогодні представити запуск програми під назвою "USAID Врожай", безпосередньо націлений на інвестування в майбутнє аграрного сектору України. Протягом 5 років USAID інвестує понад 250 млн дол. у відбудову та розширення аграрного сектору, щоби він міг процвітати як під час війни, так і після", - сказала вона.

За її словами, американське агентство змінює свій фокус на майбутні потреби сільського господарства України і буде підтримувати диверсифікацію її експорту та виробництво продуктів із вищою доданою вартістю.

"Врожай" буде підтримувати мікро-, маленьких та середніх виробників зерна та олійних, аби розширити ринки їхнього експорту і вони могли далі підтримувати економіку України. Коулман додала, що програма "Врожай" матиме за мету посилити аграрний експорт на додаткові 1,5 млрд дол. і привабити додаткові додаткові 500 млн дол. приватних інвестицій.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик зауважив, що багато українських фермерів пройшли вже третій сезон за підтримки проєкту USAID "АГРО".

Як повідомлялося, у січні Мінагрополітики оголосило, що підприємства, які надають послуги з доробки та зберігання сільгосппродукції, за Програмою USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) отримають співфінансування на розвиток елеваторних потужностей на загальну суму до 270 млн грн.
Ключові теги: США
 

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