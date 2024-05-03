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У Молдові пройдуть військові навчання за участю американських солдатів
13:37 03.05.2024 |
У Молдові з 9 до 16 травня пройдуть навчання Національної армії за участю військових зі США.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.
"Із 9 до 16 травня Національна армія візьме участь у навчаннях Swift Response-2024, що проводяться під керівництвом американського командування в Європі та Африці. Навчання пройдуть на території Молдови", - повідомили в Міноборони Молдови.
У навчаннях візьмуть участь 400 військовослужбовців мотопіхотної бригади "Молдова", батальйону спецпризначення Fulger і військових 82-ї повітряно-десантної дивізії США.
У маневрах також задіють два американські літаки C-130 Hercules.
"Мета навчань - розвиток спроможностей і підвищення рівня оперативної сумісності між військовими, які беруть участь, а також застосування на практиці сучасних прийомів, методів і процедур індивідуальної та колективної військової підготовки", - розповіли в міністерстві.
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