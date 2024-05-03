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Збагачення на 33 мільйони: ДБР повідомило про нову підозру ексгенералу СБУ Наумову
13:41 03.05.2024 |
Правоохоронці повідомили про підозру у незаконному збагаченні ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
"У взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції та Офісом Генерального прокурора ДБР виявило у колишнього посадовця СБУ набуття необґрунтованих активів на загальну суму 32,7 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перебуваючи на керівних посадах в СБУ, підозрюваний став власником:
* автомобілю Toyota Land Cruiser 200 вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрованого на батька дружини,
* автомобілю BMW X6 xDrive40d вартістю 116 тисяч євро, зареєстрованого на дружину,
* майже 593 тис. євро та понад $120 тисяч.
Також у його власності перебували два смарагди вартістю понад 6,5 тисяч євро кожен.
Колишній посадовець підозрюється у незаконному збагаченні, тобто вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.
Раніше ДБР вже повідомило йому про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем.
Також працівники ДБР повідомили йому про підозру в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.
Підозрюваного було оголошено у міжнародний розшук. Розслідування триває.
Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, але подробиці справи вказують на те, що йдеться про колишнього генерала, ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
Справа Наумова
У січні 2024 року колишній генерал, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув'язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.
У суді уточнили, що Наумов вийшов з сербської в'язниці ще на початку грудня 2023 року. Однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати територію країни.
В Україні щодо Наумова є два кримінальні провадження. Одне стосується одночасного отримання зарплати в СБУ та на держпідприємстві, на якому Наумов працював до приходу в спецслужбу. Інше - періоду, коли він керував "Центром організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". За версією слідства, Наумов уклав із фіктивним підприємством завідомо невигідний договір та безпідставно нараховував собі премії.
З літа 2019 по літо 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, щоправда, на початку повномасштабного вторгнення позбавив його, назвавши експосадовця СБУ "зрадником".
Наумов виїхав з України напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 року його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою - близько 600 тис. євро та $120 тис. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.
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