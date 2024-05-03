Фінансові новини
- |
- 03.05.24
- |
- 12:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ГУР: Україна не виграє силою, такі війни завершує дипломатія
09:06 03.05.2024 |
Україна не зможе перемогти Росію лише на полі бою, заявив заступник начальника Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist, яке видання переповідає 2 травня в притаманній західним ЗМІ манері - не дослівно.
За словами заступника Кирила Буданова, навіть якщо Збройні сили України (ЗСУ) відтіснять окупаційні війська РФ до кордонів, що є все малоймовірнішим, це не закінчить війну: такі війни можуть закінчитися лише договорами.
Розвідник зазначив, що зараз Україна та Росія намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами, а змістовні перемовини можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року.
Скібіцький додав, що до того часу обидві сторони можуть зіткнутися з нестачею зброї, але якщо нічого не зміниться - в України вона закінчиться першою.
ГУР: Путін захопить балтійські країни за тиждень - до реакції НАТО
"Ми будемо продовжувати боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни залежить не лише від нас", - наголосив заступник начальника ГУР і назвав Європу найбільшим невизначеним фактором війни.
Він застеріг: якщо сусіди не знайдуть способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Україні, вони теж зрештою опиняться під прицілом Росії.
На переконання Скібіцького, стаття 5 Договору НАТО щодо колективної оборони на практиці може виявитися малоефективною. "Росіяни захоплять країни Балтії за сім днів. Час реакції НАТО - 10 днів", - сказав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія виділятиме Україні 3 млрд фунтів військової підтримки щороку – Девід Кемерон
ТОП-НОВИНИ
|Кемерон у Києві: Україна може бити по РФ британською зброєю
|ГУР: Україна не виграє силою, такі війни завершує дипломатія
|«Слуга народу» Андрій Клочок отримав підозру в незаконному збагаченні на понад 11 млн грн
|Рада посилить покарання за неявку за повісткою: Комітет схвалив законопроєкт до другого читання
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|В Україні хочуть легалізувати військові компанії. У Раді з'явився законопроект
|Журналісти знову отримають доступ до кулуарів Верховної ради
|Внаслідок атаки безпілотників ГУР загорівся Рязанський НПЗ
|Німеччина передала Україні другу ППО Skynex, боєприпаси до IRIS-T і 10 БМП Marder
|Морська коаліція. Як Захід озброює Україну для війни на морі та річках
|ЗМІ: США можуть надати ЗСУ бойові літаки з Казахстану
Бізнес
|Smart представив Concept #5
|Відбувся офіційний реліз браузера Arc на Windows
|Xiaomi виготовила 10 000 електромобілів SU7 лише за 32 дні
|Американські газети подають до суду на OpenAI через порушення авторських прав
|Google минулого року захистив Google Play від 2,28 мільйона шкідливих застосунків
|Samsung готується до масового виробництва 2-нм GAA чипів у 2025 році
|Нове оновлення Chrome: Адресний рядок тепер використовує машинне навчання для кращих рекомендацій