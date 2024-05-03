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АНАЛІТИКА

ГУР: Україна не виграє силою, такі війни завершує дипломатія

09:06 03.05.2024 |

Політика

 

Україна не зможе перемогти Росію лише на полі бою, заявив заступник начальника Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist, яке видання переповідає 2 травня в притаманній західним ЗМІ манері - не дослівно.

За словами заступника Кирила Буданова, навіть якщо Збройні сили України (ЗСУ) відтіснять окупаційні війська РФ до кордонів, що є все малоймовірнішим, це не закінчить війну: такі війни можуть закінчитися лише договорами.

Розвідник зазначив, що зараз Україна та Росія намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами, а змістовні перемовини можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року.

Скібіцький додав, що до того часу обидві сторони можуть зіткнутися з нестачею зброї, але якщо нічого не зміниться - в України вона закінчиться першою.

ГУР: Путін захопить балтійські країни за тиждень - до реакції НАТО

"Ми будемо продовжувати боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни залежить не лише від нас", - наголосив заступник начальника ГУР і назвав Європу найбільшим невизначеним фактором війни.

Він застеріг: якщо сусіди не знайдуть способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Україні, вони теж зрештою опиняться під прицілом Росії.

На переконання Скібіцького, стаття 5 Договору НАТО щодо колективної оборони на практиці може виявитися малоефективною. "Росіяни захоплять країни Балтії за сім днів. Час реакції НАТО - 10 днів", - сказав він.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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