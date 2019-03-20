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Назарбаев ушел, чтобы остаться. Фамилия президента Казахстана после выборов не изменится
17:39 19.03.2019 |
Даже если, точнее когда Дарига Назарбаева выиграет выборы, то государством все равно будет по-прежнему руководить ее отец.
Президент-долгожитель Нурсултан Назарбаев во вторник, 19 марта, объявил о своем уходе с поста главы Казахстана. Впрочем, это не означает, что 78-летний Назарбаев после 29 лет во главе страны действительно решил попрощаться с властью. Да, может, устал, но еще не уходит. В отличие, например, от своего коллеги из Алжира - 82-летнего Абдельазиза Бутефлики. В сравнении с ним Нурсултан Абишевич еще полон сил, да и протесты в Казахстане были не такими массовыми как в стране Магриба.
У Назарбаева, очевидно, есть четкий план по сохранению власти и стабильности. К его воплощению в жизнь он приступил еще в 2018 году, когда был принят закон о нацбезопасности, позволяющий силовым структурам сохранить контроль над ситуацией. Далее были приняты изменения в закон "О выборах", с помощью которых сужен круг вероятных кандидатов на пост президента, исключая представителей бизнеса и претендентов, выдвигаемых незарегистрированными "республиканскими общественными объединениями". Также уже экс-президент приложил максимум усилий, чтобы не мутили воду пророссийские организации.
Следующий шаг - 21 февраля Назарбаев против обыкновения отправил в отставку не только премьера, но все правительство. Тем самым Назарбаев, во-первых, расчистил поле и обновил позиции, а во-вторых, нивелировал протестные настроения, проявившиеся, пусть и не слишком энергично, но массово в ответ на гибель в пожаре пятерых детей, чьи родители были вынуждены работать в ночные смены. Назарбаев убедил большинство, что прислушивается к населению. Он лидер нации.
После чего можно было приступать к операции "Отставка президента". До досрочных выборов обязанности главы государства будет исполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Сам Назарбаев будет возглавлять Совет безопасности и правящую партию "Нур Отан", а следовательно, и выборы пройдут под его патронатом, т.е. в теплой ванне либо лично для Назарбаева, либо для его преемника. Таковым очень вероятно, что станет его дочь Дарига.
Дарига идет на повышение - ее еще глубже вписывают в государственные структуры, чтобы не повторить опыт дочери покойного президента Узебикистана Ислама Каримова - Гульнары. Т.е. многолетний руководитель Казахстана попытается осуществить передачу власти по примеру азербайджанского лидера Гейдара Алиева. Либо же Назарбаев все-таки сохранит президентство для себя, но решение будет приниматься, исходя из его состояния здоровья.
В любом случае следующий этап - косметическая конституционная реформа, предоставляющая больше полномочий парламенту, и досрочные парламентские выборы. Т.е. будет завершен переход от суперпрезидентской системы к президентской и создана иллюзия демократизации.
Однако новый парламент, избранный аналогично под присмотром Назарбаева, будет абсолютно лояльным и "безопасным". Депутаты не станут путаться под ногами, но в совокупности действия власти создадут видимость изменений в стране, чтобы население не роптало против преемника или самого Назарбаева. Скорее уже в этом году план по комфортной передаче/сохранению власти, против чего не будут возражать ни в России, ни на Западе, буде реализован в полной мере. И когда Дарига Назарбаева выиграет выборы, то государством все равно будет по-прежнему руководить ее отец. Даже если Дарига не будет президентом, а им станет, например, глава правления госинвестфонда «Самрук Казына» Ахметжан Есимов, то этот в принципе ничего не меняет, ведь семья сохранит все рычаги власти и финансы. И приятное дополнение - списываются личные обязательства Назарбаева перед народом.
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