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Відбувся офіційний реліз браузера Arc на Windows
12:48 01.05.2024 |
Браузер Arc, який у липні минулого року отримав офіційний реліз на macOS та iOS, нарешті доступний на Windows без списків очікування та попередніх реєстрацій.
Проте без обмежень поки не обійшлося. Зараз браузер доступний лише для Windows 11, але в майбутньому команда The Browser Company планує випустити версію й для Windows 10 та пристроїв на ARM.
На відмінну від звичних браузерів на кшталт Chrome, Firefox чи Edge, Arc використовує бічну панель для вкладок із можливістю створювати різні простори (spaces) під різні задачі, має фокус на комбінації клавіш та розділення екрана.
Серед іншого браузер має також можливості кастомізації з налаштовуваними темами, підтримку розширень з крамниці Google та багато іншого.
Спробувати Arc самому можна вже зараз, завантаживши його з офіційного сайту.
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