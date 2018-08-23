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Credit Suisse: Российские счета не заморожены, произошла реклассификация активов
14:12 23.08.2018 |
Российские счета в Credit Suisse не заморожены: произошла реклассификация активов, никаких потерь нет, заявила РИА Новости представитель швейцарского банка Анна Секстон. Клиенты банка, которые не находятся под санкциями, не пострадали.
Накануне агентство Рейтер сообщило, что второй по величине банк Швейцарии - Credit Suisse - заморозил счета, связанные с Россией, примерно на 5 миллиардов швейцарских франков (около 5 миллиардов долларов), чтобы избежать попадания под санкции США. Пресс-секретарь Credit Suisse заявила агентству, что банк сотрудничает с международными регуляторами стран, где осуществляет работу, чтобы обеспечить соблюдение санкций, включая санкции в отношении РФ.
"Credit Suisse сотрудничает с международными регуляторами, когда привержен выполнению санкций, в том числе, в отношении России. Вслед за недавними санкциями США и введенными регулятором ограничениями, Credit Suisse реклассифицировал некоторые затронутые активы из активов под управлением в активы под хранением. Эта реклассификация не означает заморозку активов", - сказала Секстон.
По словам представителя банка, российские клиенты, которые не находятся под санкциями США, не пострадали от произведенных манипуляций.
"Клиенты, не находящиеся под санкциями, не пострадали из-за реклассификации. Это также не вылилось в какие-либо финансовые потери. Мы остаемся привержены (сотрудничеству) России и продолжаем следить за развитием ситуации", - добавила Секстон.
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