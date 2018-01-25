Четверть всех сыров могли быть ввезены в Россию контрабандой из Украины

Около четверти всех сыров, поставляемых на российский рынок, могут быть произведены в Украине и ввезены в Россию в качестве контрафактного продукта. Об этом в четверг, 25 января, сообщило агенство РБК со ссылкой на официального представителя Россельхознадзора Юлию Мелано. По ее словам, сыроподобные продукты, произведенные преимущественно из растительных жиров, но выдаваемые за молочные сыры, переупаковываются в Беларуси и ввозятся в Россию под видом продукции из Ирана, Македонии и других стран. Ежегодно в Россию поставляется около 150-300 тыс. тонн подобной продукции, добавила Мелано, при этом значительная часть изготовлена в Украине.

В октябре 2017 года Россельхознадзор в ходе проверки на границе с Белоруссией выявил провоз 75 партий "белково-жирового продукта" производства Македонии, Китая, Ирана и Сан-Марино. В ответ на запрос российского ведомства ветеринарные службы этих стран сообщили, что не поставляли данную продукцию ни в Беларусь, ни в Россию.

По мнению руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, в данном случае речь может идти о "легализации украинского сыра или белково-жирового продукта через Белоруссию (в частности, через "Белтаможсервис")". В письме, отправленном в декабре 2017 года на имя заместителя главы Минэкономразвития Саввы Шипова, Данкверт предположил, что на территорию России поставляется "небезопасная и низкокачественная продукция".

По данным Федеральной таможенной службы, Беларусь является крупнейшим поставщиком сыра и сырных продуктов в Россию - за 11 месяцев прошлого года оттуда было ввезено 84 процента всей продукции.