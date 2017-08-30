Финансовые новости
- |
- 30.08.17
- |
- 17:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Чистая прибыль "Газпрома" в I полугодии по МСФО снизилась в 1,5 раза
09:10 30.08.2017 |
Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за первое полугодие 2017 года снизилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 408,05 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
При этом прибыль, относящаяся к акционерам компании, упала в 1,6 раза, до 381,3 миллиарда рублей. Выручка от продаж выросла на 4,75%, до 3,21 триллиона рублей.
Чистый долг "Газпрома" по состоянию на 30 июня 2017 года составил 2,92 триллиона рублей, увеличившись на 19% с конца прошлого года.
"Газпром" - глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В ЕС требуют от Украины отменить монополию облгазов
|Друзья Путина отобрали у Януковича "крымское Межигорье"
|Мир накрывает "блокчейн-пузырь". Кто на этом заработает и причем здесь Bitcoin
|Почему Украине придется выпустить новые евробонды
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Bloomberg: Россия готовит экстренные кредиты, чтобы справиться с кризисом банка "Открытие"
|Сводный индекс доверия в еврозоне в августе обновил максимум за 10 лет - 111,9 пункта
|Минюст США проверяет деятельность Uber
|Друзья Путина отобрали у Януковича "крымское Межигорье"
|Чистая прибыль "Газпрома" в I полугодии по МСФО снизилась в 1,5 раза
|В затопленном Хьюстоне из-за мародерства ввели комендантский час
Это интересно
|В Китае запретили анонимные публикации в интернете
|Взрывной рост рынка самоуправляемых автомобилей ожидается после 2020 года
|Ликвидирован масштабный ботнет из Android-устройств
|Наушники Audio-Technica ATH-ADX5000 оцениваются в 2000 долларов
|10 самых крупных гонораров в истории бокса
|Дроны будут отслеживать акул на пляжах Австралии
|Искусство держать паузу - чем оно поможет вам в жизни