Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за первое полугодие 2017 года снизилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 408,05 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

При этом прибыль, относящаяся к акционерам компании, упала в 1,6 раза, до 381,3 миллиарда рублей. Выручка от продаж выросла на 4,75%, до 3,21 триллиона рублей.

Чистый долг "Газпрома" по состоянию на 30 июня 2017 года составил 2,92 триллиона рублей, увеличившись на 19% с конца прошлого года.

"Газпром" - глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.