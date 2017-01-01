Банковская система Татарстана подвергается испытаниям: Татфондбанк, второй по размеру банк Республики Татарстан, контролирующей 40% его капитала, ограничил в прошлый понедельник выдачу наличных с текущих счетов и вкладов физлиц. На следующий день вкладчики начали штурмовать банкоматы и отделения других банков. Уже известно об ограничении или прекращении обслуживания физлиц в Интехбанке, Тимер банке и Алтынбанке.

По данным Банка России, средства физлиц составляют примерно треть активов банковской системы Татарстана - порядка 300 млрд рублей и 1070 млрд рублей соответственно .

Правительство Татарстана отрицает наличие угроз финансовой системе республики. "Официально заявляем, что ситуация в банковском секторе республики находится под контролем. У банков Татарстана достаточно капитала и ликвидных ресурсов для исполнения своих обязательств перед клиентами и осуществления расчетов", - говорится в сообщении правительства.

Эффект домино

Татфондбанк ввел 12 декабря ограничения на снятие наличных в банкоматах и при досрочном закрытии вкладов в связи с повышенным спросом на фоне публикаций в СМИ о возможной санации.

На следующий день банк допустил технический дефолт по облигациям и сообщил о приостановке расчетно-кассового обслуживания клиентов. Затем последовали снижение рейтингов Standard & Poor's и Moody's, объявление Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и введение в банк временной администрации. В связи с действиями ЦБ агентство Standard & Poor's снова понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Татфондбанка в иностранной и национальной валютах - уже до дефолтного "D".

Несколько кредитных организаций региона не справились с "набегами" на свои банкоматы.

Первым об ограничении на снятие наличных сообщил Интехбанк, который 13 декабря ввел лимит в 50 тыс. рублей в день на снятие наличных из-за "нестабильной ситуации вокруг Татфонбанка". Через личный кабинет в интернет-банке можно было перевести в другой банк 150 тыс. рублей, об ограничениях на платежи с помощью пластиковых карт в кредитной организации не сообщили. Однако уже на следующий день банк объявил о созыве совета директоров для обсуждения мер по его финансовому оздоровлению.

Алтынбанк приостановил операции по своим банковским картам из-за неисполнения обязательств процессингового центра Татфондбанка. При этом ситуацию в самом банке характеризовали как стабильную.

Тимер банк ввел ограничения на обслуживание клиентов сторонних банков, объяснив это нехваткой денег в банкоматах из-за наплыва клиентов Татфондбанка. Это временная мера, скоро обслуживание будет восстановлено, пообещали ТАСС в колл-центре кредитной организации. Однако 15 декабря держателей эмитированных другими банками карт в Тимер банке по-прежнему не обслуживали, объясняя это уже "техническими сбоями в процессинге". 16 декабря банк был вынужден приостановить обслуживание уже своих клиентов "в связи с решением международных платежных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платежных карт через процессинговый центр Татфондбанка".

Волнение в соцсетях

Банк Ак Барс объявил об "информационной атаке" через соцсети и смс-сообщения. О рассылке вирусных сообщений клиентам банков Татарстана сообщил также Акибанк. "Ранее Центральный банк и ФСБ предупреждали о подобных атаках, направленных на дестабилизацию финансовой системы России", - сообщила пресс-служба Акибанка, уточнив, что рассылка осуществляется преимущественно через мессенджеры WhatsApp, Viber.

Опрошенные ТАСС эксперты в ИТ-отрасли не стали комментировать ситуацию, хотя ранее они активно высказывали свое мнение по поводу кибератак на российские банки и финансовые организации.

Татфондбанк - жертва обстоятельств?

По мнению аналитика агентства Moody's Марии Малюковой, причиной ухудшения ситуации с ликвидностью в Татфондбанке стал уход этой осенью держателя крупного корпоративного депозита и проблемы банка "Пересвет", облигации которого были у Татфондбанка, а также последовавшее увеличение потока вкладчиков, забирающих средства.

Поясняя причины введения моратория и временной администрации, ЦБ РФ сообщил, что его действия обусловлены неисполнением банком требований кредиторов по денежным обязательствам в установленные законом сроки. "Привлечение денежных средств физических лиц в Татфондбанке осуществлялось в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России. Значения процентных ставок не превышали средние по региону", - отметили в пресс-службе регулятора. Повышенные на фоне рынка ставки по вкладам и их агрессивное привлечение является одним из косвенных признаков наличия в банке так называемых "забалансовых" (не учтенных и потому не подлежащих возмещению АСВ - ред.) вкладов, что является одним из серьезных нарушений банковского законодательства.

Вкладчиками вернут их деньги

Большинству частных клиентов Татфондбанка деньги вернет АСВ. Объем его страховой ответственности перед вкладчиками кредитной организации предварительно составит 57,6 млрд рублей. Глава Банка России Эльвира Набиуллина пообещала, что граждане смогут вернуть свои средства до нового года.

Средства юридических лиц и владельцев вкладов, превышающих 1,4 млн рублей, будут возвращать в порядке удовлетворения банком требований кредиторов третьей очереди в случае отзыва у банка лицензии. Однако в Банке России считают, что критического сценария развития событий в Татфондбанке удалось избежать. "Совместные усилия акционеров банка (Татфондбанка - ред.) и Банка России позволили избежать критического сценария развития событий. В настоящее время продолжается работа, направленная на выход из сложившейся ситуации", - сообщили ТАСС в пресс- службе Банка России.

Временная администрация проведет анализ финансового состояния кредитной организации, и оценит справедливую стоимость ее активов. "По результатам данных мероприятий будут определены дальнейшие действия", - резюмировали в ЦБ.

Реакция властей республики

По мнению агентства Moody's, восстановление банка и его ликвидности и платежеспособности возможно в случае получения банком существенной поддержки со стороны региональных властей. Глава республики Рустам Минниханов ранее сообщал, что правительство Татарстана в случае необходимости будет оказывать поддержку Татфондбанку.