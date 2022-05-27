Азиатские акции присоедились к глобальному восстановлению на фоне ослабления опасений повышения ставок ФРС

Азиатские акции продолжили глобальный рост за ночь благодаря сильным результатам региональных технологических компаний и розничных продавцов США, в то время как инвесторы также получили утешение от протоколов Федеральной резервной системы, показывающих, что пауза в повышении ставок ожидается в конце этого года.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии вырос на 1,5% в начале торгов, что стало самым большим ростом за неделю, чему способствовало восстановление ресурсоемких австралийских акций на 1,2%, скачок акций Гонконга на 2,8% и рост на 0,7%. для «голубых фишек» материкового Китая.

Японский Nikkei прибавил 1,0%.

Технологический индекс Hang Seng открылся ростом на 4,5%, так как доходы технологического гиганта Alibaba и Baidu за первый квартал превзошли прогнозы.

Соединенные Штаты не будут препятствовать росту экономики Китая, но хотят, чтобы он придерживался международных правил, заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен в своем выступлении, которое не стало неожиданностью для инвесторов и политических аналитиков.

Уолл-стрит закрылась резко выше накануне вечером после того, как оптимистичные прогнозы доходов от розничных продаж и ослабление опасений по поводу чрезмерно агрессивного повышения процентной ставки ФРС обнадежили покупателей.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,61%, S&P 500 - на 1,99%, а Nasdaq Composite - на 2,68%.

Оптимистичные прогнозы со стороны ритейлеров, таких как оператор универмагов Macy's Inc, дисконтных сетей Dollar General Corp и Dollar Tree, по-видимому, компенсировали суровые предупреждения их коллег в последние недели.

«Несмотря на тот факт, что пятидневный рост на Уолл-стрит сейчас на уровне 4% и выше предполагает, что крах был остановлен, не должно быть никаких сомнений в том, что это всего лишь снижение доходов; - и не должно преждевременно вдохновлять заявления о перезагрузке бычьего рынка. », - заявили аналитики Mizuho Bank.

Тапас Стрикленд, директор по экономике и рынкам в NAB, сказал, что «акции находятся в свете протоколов FOMC в среду, где, похоже, рынки интерпретировали их как открывающую возможность паузы ФРС в четвертом квартале 2022 года, в то время как некоторые отмечают, что предварительная загрузка походов могла достаточно ужесточить финансовые условия».

Протокол майского заседания ФРС, опубликованный в среду, подтвердил еще два повышения на 50 базисных пунктов в июне и июле, но политики также предположили возможность приостановки в конце года.

Тем не менее, рост акций не распространился на другие рынки активов, где доходность в целом стабильна, отметил Стрикленд.

В пятницу доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций немного выросла до 2,7649% по сравнению с закрытием в США на уровне 2,758% в четверг. Ранее в этом месяце он достиг трехлетнего максимума в 3,2030% из-за опасений, что быстрое повышение ставок ФРС может подорвать долгосрочный рост.

Двухлетняя доходность, которая растет в связи с ожиданиями трейдеров более высоких ставок по фондам ФРС, достигла 2,4879% по сравнению с закрытием в США на уровне 2,488%.

«Падение доходности казначейских облигаций США в то же время коррелирует с падением инфляционных ожиданий, которые были выше 3% за 10 лет, а теперь находятся в районе 2,6%. В целом, это выраженная декомпрессия стресса», - говорят аналитики. в ING в примечании.

Также появляются признаки того, что агрессивные действия ФРС уже могут замедлять экономический рост. Данные в четверг показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, сократилось на прошлой неделе больше, чем ожидалось, поскольку рынок труда оставался напряженным. Отдельный отчет подтвердил, что экономика США сократилась в первом квартале.