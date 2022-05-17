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Акции США 16 мая боролись с ростом экономических опасений
07:52 17.05.2022 |
Американские фондовые индексы закрылись в понедельник разнонаправленно, так как мрачные данные Китая и штата Нью-Йорк вызвали опасения по поводу рецессии, но доходность 10-летних казначейских облигаций, остающаяся ниже 3%, подстегнула надежды, что Федеральная резервная система благоразумно повысит процентные ставки.
Китайская розничная и фабричная активность резко упала в апреле, так как блокировки COVID-19 серьезно нарушили цепочки поставок, а объем производства в Нью-Йорке упал в мае в третий раз в этом году на фоне обвала новых заказов и отгрузок.
Китайские данные бросают тень на вторую по величине экономику мира, в то время как резкое падение производства в Нью-Йорке может быть ранним сигналом о влиянии планов ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики для борьбы с быстро растущей инфляцией.
Индикатор MSCI акций по всему миру снизился на 0,21%, а доходность казначейских облигаций упала, при этом эталонная 10-летняя облигация снизилась на 4,7 базисных пункта до 2,886% после достижения 3,2% неделю назад. Некоторые рассматривают снижение с тех пор как признак того, что рынок заложил в цену все или большую часть ожидаемых повышений ставок ФРС.
«Самое важное, что сейчас происходит на рынке, - это то, что доходность 10-летних облигаций не превышает 3%, - сказал Том Хейс, председатель и управляющий член Great Hill Capital LLC.
По его словам, пять представителей ФРС, которые должны выступить во вторник, также являются ключевыми, учитывая недавнее падение рынка.
«Обычно, когда рынок близок к минимуму и у вас есть пять спикеров ФРС, они, как правило, не могут уговорить рынок», - сказал Хейс.
По его словам, когда рост прибыли становится положительным, а соотношение цены и прибыли более разумным, акции становятся более привлекательными.
Общеевропейский индекс STOXX 600 не изменился, поднявшись на 0,04%, при этом снижающиеся индексы Германии и Франции закрылись снижением, а британский FTSE 100 вырос за день.
Акции развивающихся рынков выросли на 0,30%, а на Уолл-стрит промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,08% (32 223,42), но S&P 500 потерял 0,39% (4 008,01), а Nasdaq Composite упал на 1,2% (11 662,79).
Китай остается проблемой, равно как и Европа, особенно Восточная Европа, и угрозы Путина в отношении планов Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО, сказал Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder.
«Когда вы видите дни большого роста, я не удивлен, увидев некоторую фиксацию прибыли на следующий день», - сказал Гриски, имея в виду пятничное ралли на Уолл-стрит. «Мы просто наблюдаем реакцию на недавнее усиление. Рынком движут различные факторы, но в целом ни один из них не является очень позитивным».
Goldman Sachs повысил прогноз роста прибыли на акцию в 2022 году до 8% с более чем 5%, но снизил целевой показатель S&P 500 на конец года с 4700 до 4300 из-за опасений по процентным ставкам и росту.
Бывший исполнительный директор Goldman Ллойд Бланкфейн заявил в воскресенье, что, по его мнению, экономика США рискует впасть в рецессию, поскольку ФРС продолжает повышать ставки для борьбы с растущей инфляцией.
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