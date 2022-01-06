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Фондовые биржи АТР 6 января закрыли торги в основном снижением в четверг
12:52 06.01.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги преимущественно снижением вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,25% - до 3586,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,1%, до 2481,33 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,72%, до 23072,86 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился 1,13%, до 2920,53 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,88%, до 28487,87 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 2,74% - до 7358,3 пункта.
Инвесторы обратили внимание на динамику американских бирж, которые завершили торги среды падением на 1-3%. В центре внимания оказался протокол Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором регулятор отметил, что из-за инфляционного давления может повысить ставку скорее, чем ожидалось ранее.
"В этом году ФРС будет повышать ставки, возможно, более агрессивно, чем многие думали. Поддержки со стороны приверженцев длинных позиций не много, поэтому избытка предложения нет, что в свою очередь, вынуждает хедж-фонды продавать больше", - отметил аналитик Socorro Asset Management Марк Фриман (Mark Freeman), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.
В то же время падение индексов немного сдержала статистика из Китая. По данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики Китая в декабре вырос до 53,1 пункта с 52,1 пункта в ноябре.
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