Основные фондовые индексы АТР 26 октября закрыли торги разнонаправленно на противоречивом внешнем фоне

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись разнонаправленно - их в целом вдохновил рост на биржах США, при этом китайские индикаторы оказались в "красной" ковидной зоне, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,34%, до 3597,64 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,36%, до 2424,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,49%, до 26003,62 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,94%, до 3049,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,03%, до 7443,4 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 1,77%, до 29106,01 пункта.

Торги в Азии оказались под влиянием разнонаправленных факторов. Индексы Китая понизились из-за коронавирусных новостей. Так, в городе Ланьчжоу, административном центре провинции Ганьсу в центральном Китае, был введен полный карантин - начиная со вторника жителям города запрещено покидать свои дома без крайней необходимости.

Вместе с этим накануне основные американские фондовые индексы выросли, индексы Европы также прибавляют сейчас, что свидетельствует о рисковых настроениях трейдеров и позволило так заметно прибавить, как, например, японской бирже.

Что же касается самой Японии, то там инвесторы также ожидают заседания центробанка, которое состоится в четверг.